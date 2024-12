Rimadesio nella tana impossibile. C’è San Vendemiano schiacciasassi

Non è sicuramente questo il miglior momento per incontrare la Rucker San Vendemiano, reduce dal blitz nella tana della capolista Legnano. Non è mai il miglior momento, a dire il vero, trovarsi di fronte e provare a limitare un giocatore del calibro di Kristaps Gluditis, il miglior marcatore del campionato che viaggia a oltre 24 punti di media col 44% da oltre l’arco e “stella“ del quintetto veneto.

L’incipit per dire che non è nemmeno il miglior momento per la Rimadesio nonostante la prestigiosa vittoria contro la Gemini Mestre di sette giorni fa. Daniel Perez lo rivedremo probabilmente a febbraio, è in dubbio Carlo Fumagalli colpito da un lutto famigliare e, notizia dell’ultima ora, non è certa nemmeno la presenza sotto le plance del pivot titolare Alberto Chiumenti, “fermatosi“ durante l’allenamento di giovedì. Nulla di grave, sembra, per uno dei migliori in campo di sabato scorso, ma non traspare grande ottimismo. Vedremo chi ci sarà domani alle 18 con coach Gallazzi che, necessariamente, dovrà mischiare un po’ le carte e allargare i minutaggi dei vari Albique ed Elli, col primo che ha risposto sempre presente quando chiamato in causa, a partire dall’ultima gara contro Mestre al cospetto di giganti della categoria come Aromando o Margarini. "Già di per sé giocare contro San Vendemiano è complicato. In questo momento ancora di più. Quello che colpisce prima di tutto dei nostri avversari è lo smisurato talento a livello offensivo e non a caso stiamo parlando della squadra col miglior attacco del girone, che segna una media di 87 punti a gara. Ci aspettano 40 minuti a ritmi altissimi contro un’avversaria abituata a giocare a viso aperto, che fa pochi calcoli.

È una pallacanestro che può permettersi di fare e che noi proveremo a contrastare con le nostre armi" dice il coach desiano. Palla a due domani alle 18. Diretta su LNP Pass.