Rimadesio, salvezza a un passo. Tre match point contro Salerno

La Rimadesio nel fine-settimana sarà a Salerno con a disposizione tre match-point salvezza nel primo turno dei playout del campionato di Serie B di basket. Questo in virtù del 2-0 nella serie contro la Virtus Arechi, frutto delle due vittorie al PalaFitLine, la prima sabato davanti a 1.500 tifosi (con tanti ragazzini delle scuole) e la seconda, un po’ più tribolata, lunedì sera dopo 40 minuti sulle montagne russe. Ma quel che conta era arrivare così al viaggio nel Cilento, imbattuti e ottimisti, alla ricerca del punto che manca per la salvezza. Più agevole la vittoria in gara-1 (90-74) indirizzata già sul finire del primo quarto con un break di 14-0 che Salerno non sarà mai in grado di ricucire. Il massimo vantaggio tocca quota 19 e saranno ben sei gli elementi in doppia cifra (Baldini e Maspero 15, Giarelli 14, Fumagalli 12, Valsecchi 11 e Mazzoleni 10). Sembra tutto facile anche in gara-2, la Rimadesio “scappa“ subito sul 20-4 al 7’ ma poi contro la zona l’attacco si blocca (a metà terzo quarto 2/22 da 3). Salerno tocca anche il +10, Giarelli trova il modo di scardinare la 2-3 avversaria e il match torna equilibrato.

A spaccarlo in due sono tre triple in rapida successione di Fumagalli che fanno esplodere il PalaFitline per il 72-64. "Non siamo stupiti. Sapevamo che Salerno qualcosa avrebbe cambiato dal punto di vista tattico e dell’energia. Abbiamo disputato un secondo quarto sciagurato con cattive percentuali, la loro difesa ci ha creato parecchi problemi accontentandoci degli spazi che concedeva sul perimetro senza farla lavorare e attaccare di più l’area" ha detto Gallazzi. Venerdì sera gara-3 a Salerno con il Comune che metterà a disposizione dei tifosi bluarancio la sala Pertini per assistere in diretta al match.