Rimadesio “scarica“: "Una partita indecorosa"

Ci sono tre numeri che sintetizzano e spiegano la debacle di Fidenza della Rimadesio: 27, 18 e 14. Ventisette sono i punti subìti in un primo quarto completamente regalato ai padroni di casa. E non è la prima volta che accade. Diciotto sono i rimbalzi offensivi concessi alla Fulgor (contro appena 4 della Rimadesio) e 14 le palle perse nell’arco dei 40 minuti. La peggior prestazione dell’anno viene subito dopo la sconfitta casalinga contro Imola, anche qui caratterizzata dai primi 20 minuti insufficienti a cui era seguita sì una reazione ma non sufficiente per ribaltare la situazione. Più o meno come domenica sera quando la Rimadesio dal -18 è risalita fino al -6 del quarto periodo e anche in quel frangente è sempre mancata la lucidità necessaria per chiudere il buco. "Difficile trovare le parole adeguate per commentare questa partita, dobbiamo solo scusarci – commenta coach Gallazzi –. È stata una prestazione indecorosa. Abbiamo approcciato male e a parte qualche sprazzo qua e là, è veramente complicato trovare dei momenti nell’arco dei 40 minuti in cui siamo riusciti a prendere un minimo di inerzia e a giocare con un minimo di cervello.

"L’aspetto chiave – prosegue Gallazzi – è stato il livello di energia profuso non adeguato contro una squadra di atleti che ci ha dominato dal punto di vista fisico dall’inizio alla fine. Impensabile pensare di vincere in trasferta concedendo un così alto numero di rimbalzi d’attacco poi trasformati in canestri facili". Ora si torna subito in campo per il primo di due turni infrasettimanali consecutivi. La spedizione desiana è atterrata ieri sera a Catania e oggi alle 20 giocherà al PalaPadua di Ragusa contro la Virtus, ultima del girone A con appena una vittoria all’attivo. Vediamo che tipo di reazione ci sarà.