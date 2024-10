Rimadesio senza paura. Colpaccio ad Agrigento

Dell’assenza di Marco Torgano per un guaio muscolare già si sapeva. Nella notte tra venerdì e sabato, poche ore prima della partenza alla volta della Sicilia, è arrivata anche la notizia del forfait del lungo Alberto Chiumenti, match-winner a Dueville contro Vicenza. La spedizione verso Agrigento perdeva le due pedine di maggiore esperienza oltre a quasi mezzo quintetto titolare. Ma la Rimadesio non si è persa d’animo, anzi ha prodotto nei primi 30 minuti la migliore pallacanestro forse della gestione Gallazzi toccando a un certo punto anche il massimo vantaggio di 27 lunghezze (33-60, tripla di Fumagalli top scorer a quota 19) al 26’. Gli ingredienti? Oltre al playmaker sopra citato, anche uno straordinario Bartninkas (16 punti con 5/8 da 2) e un Alessandro Cipolla (in foto) che firma una doppia-doppia clamorosa per numeri (14 punti più 15 rimbalzi…e 7 assist). Ma nessuno si tira indietro, tutti danno il loro. "Sono stati trenta minuti di altissimo livello, abbiamo imposto alla partita un ritmo forse impensabile per quelli che eravamo. Abbiamo stressato per 30 minuti la loro difesa e soprattutto i loro giocatori che erano i nostri target" commenta coach Gallazzi che però nei minuti finali ha dovuto far fronte al maxi break dei padroni di casa della Moncada che non si è mai arresa nemmeno sul -20 del 35’ piazzando un 14-0 in due minuti, arrivando fino al -2 del 39’30. La freddezza di Perez dalla lunetta ha evitato la beffa. "Chiaro che da un certo punto di vista un calo ci può stare con una rotazione così ridotta. Ce lo aspettavamo, come ci aspettavamo la reazione di Agrigento che è una squadra dal grande talento, capace di infiammarsi in qualsiasi momento specie in casa. Analizzeremo bene quei minuti, che cose da mettere a posto ce ne sono se in così poco tempo ti fai rimontare un vantaggio così importante" aggiunge Gallazzi che conta soddisfatto le due vittorie su due trasferte e si avvicina al primo appuntamento casalingo di sabato sera (20.30) al PalaFitLine contro la Saronno dei tanti ex (Maspero, Beretta e Negri), monitorando giorno dopo giorno le condizioni e gli eventuali miglioramenti di Torgano e Chiumenti.