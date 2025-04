Rimadesio sfida Logiman Crema: salvezza in palio al PalaFitLine

Qui ci si gioca una stagione. Stasera alle 20.30 al PalaFitLine c’è una bella fetta di salvezza in palio per la Rimadesio che ospita una delle due dirette concorrenti per evitare le forche caudine dei playout.

La Logiman Crema ha due punti in meno in classifica, all’andata a Orzinuovi si impose la squadra allora allenata da Edoardo Gallazzi di dieci lunghezze. Bissare quel successo significherebbe andare a +4 in classifica col 2-0 negli scontri diretti e con appena tre partite ancora da giocare significherebbe mettere spalle al muro la formazione passata una decina di giorni fa nelle mani di Andrea Pedroni dopo le dimissioni di Giancarlo Sacco.

Pedroni è il terzo allenatore stagionale (e vice degli altri due) che sabato scorso ha esordito perdendo in volata contro San Vendemiano. Getta acqua sul fuoco Marco Regazzi che presenta così i 40 minuti di questa sera.

"Tutti conosciamo bene il valore di questa partita, non c’è bisogno che lo spieghi io e non voglio caricare ulteriormente l’ambiente già saturo di attesa e pressione. Non dico questo per sdrammatizzare, ma è giusto approcciarsi con la maggiore serenità possibile. Per noi è stata una settimana tipo, come le altre".

Con un Alessandro Cipolla in più nel motore che si è unito al gruppo al 100% mercoledì. "È abile e arruolato finalmente, sta bene, è ottimista come lo sono io. Vedremo in corso d’opera quanta autonomia avrà, quanto potrà darci in termini di minutaggio e apporto, perfettamente consci dell’importanza tattica e tecnica che ha il ragazzo nei nostri meccanismi".

Chiaramente c’è un punto interrogativo su quale fisionomia avrà assunto invece la Logiman dopo una settimana intera in cui Pedroni ha potuto dirigere gli allenamenti. "Contro San Vendemiano ho visto una squadra sulla falsariga di quella che era con Sacco.

Con un’intera settimana a disposizione probabilmente il nuovo tecnico avrà inserito qualcosa di suo, di nuovo, di diverso. Questo lo scopriremo solo durante la partita.

È un tema importante questo, tutt’altro che da sottovalutare. Starà a noi essere bravi a leggere nel corso del match le eventuali variazioni inserite". Sarà una serata a forti tinte desiane al PalaFitLine perché prima del match avverrà la presentazione del Palio degli Zoccoli in programma il prossimo 15 Giugno. Sul parquet sfileranno in costumi d’epoca i figuranti delle varie contrade.