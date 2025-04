Rimadesio spreca l'occasione: sconfitta contro Logiman Crema al PalaFitLine

Poteva, anzi doveva essere la giornata per mettere in ghiaccio la salvezza. E invece no. Perché la Rimadesio si conferma ancora una volta una squadra discontinua e inaffidabile e davanti al pubblico amico spreca un’enorme occasione e perde lo “spareggio“ contro la Logiman Crema che così raggiunge a quota 26 punti in classifica i bluarancio. Per fortuna per i desiani che non si tratta di un disastro totale visto che almeno la differenza canestri è salva dopo il +10 dell’andata a Orzinuovi a inizio stagione. Al PalaFitLine vince la squadra di Pedroni 80-74. In caso di arrivo a pari punti la sera del 27 aprile sarebbero i desiani a scamparla, ma attenzione perché in gioco c’è anche Piacenza (che vanta un pesantissimo 2-0 negli scontri diretti con la Rimadesio), oggi a -2 in virtù del ko di domenica contro la Novipiù. Una vittoria contro Crema sabato avrebbe portato la Rimadesio nell’invidiabilissima situazione di mettere tra sé e le due dirette avversarie quattro punti. Ma tant’è. Bisogna soffrire fino alla fine. Dalla sua la squadra di Regazzi ha un calendario sulla carta più agevole visto che sabato pomeriggio alle 17 sarà di scena a Castellanza contro il fanalino di coda AZ Pneumatica Saronno, nel turno di Pasqua riceverà Agrigento e all’ultima sarà di scena al PalaArquato contro Fiorenzuola, terz’ultima. Ma oramai c’è poco da fidarsi. Crema invece, che sembra avere assorbito bene le dimissioni di Giancarlo Sacco, sarà di scena a Lumezzane, riceverà Fiorenzuola e all’ultima sarà al Taliercio contro Mestre. Piacenza invece sarà ospite di Faenza e San Vendemiano e chiuderà in casa contro Fidenza.

Nel match del PalaFitLine il primo allungo della formazione ospite arriva nel corso del secondo quarto (29-37), Fumagalli è il giocatore più pericoloso a livello offensivo (16), Perez (foto) va in doppia cifra ma non è lo stesso visto contro Imola. Nel secondo tempo la Logiman prende in mano le redini del match, l’ultimo segnale di vita bluarancio arriva a inizio quarto periodo quando Chiumenti appoggia il pallone del -3 (64-67), poi Crema la chiude dalla lunetta e va anche a tanto così dal ribaltare la differenza canestri (66-75 al 37’). Elli da oltre l’arco e i canestri di Cipolla e Fumagalli ancora da tre evitano il peggio.