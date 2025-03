Rimadesio: turno perfetto. Fidenza battuta, le altre ko

Per la Rimadesio è stato il “classico“ weekend perfetto. Tutti i risultati hanno giocato a favore del quintetto bluarancio. Che, condizione fondamentale, ha fatto il suo dovere aggiudicandosi la terza vittoria dell’era Regazzi dopo un rocambolesco match contro la Fulgor Fidenza battuta 78-73 salendo così a quota 24 punti in classifica. Gli stessi della Logiman Crema che perde malamente a Vicenza e si fa raggiungere dai bluarancio (c’è lo scontro diretto tra tre turni al PalaFitLine) al 15esimo posto. Finisse oggi la stagione la squadra di Desio sarebbe salva. Ma le buone notizie arrivano anche dalla Sicilia dove la Virtus Ragusa regola una incerottata Piacenza che scivola a -4. Nella settimana della pausa per la Coppa Italia di Bologna torna quindi il sorriso in casa bluarancio; inoltre lo stop forzato permetterà anche alla Rimadesio di valutare le condizioni e recuperare con più calma Alessandro Cipolla infortunatosi proprio nelle convulse ultime azioni di una partita che sembrava nelle mani dei padroni di casa avanti di 10 lunghezze al 34’. Tre triple di fila dell’ex Valsecchi hanno propiziato l’equilibrio, ma i bersagli a segno nell’incredibile finale di Perez (foto), Bartninkas, Tornari e, appunto, Cipolla hanno regalato in due punti all’Aurora.