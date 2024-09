Rimini fa la voce grossa e finisce terza. Sella, niente da fare: a Modena un altro ko

rbr rimini

91

sella cento

76

RBR RIMINI: Tomassini 14, Marini 13, Anumba 12, Johnson 4, Simioni 12, Grande 11, Camara 17, Bedetti 4, Masciadri 4, Robinson ne, Bonfé ne. All.: Dell’Agnello.

SELLA CENTO: Berdini 13, Henderson 8, Delfino 10, Davis 17, Benvenuti 10, Nobile 3, Alessandrini 2, Sperduto 9, Ramponi, Moretti 2, Basile 2. All.: Di Paolantonio.

Parziali: 23-30, 42-46, 68-58

La RivieraBanca chiude al terzo posto la "US Basket Cup" di Modena grazie al 91-76 nei confronti di Cento. Deciso miglioramento generale rispetto a 24 ore prima, con alcuni buoni segnali soprattutto dalla difesa che, dopo un primo quarto non all’altezza, ha messo in cassaforte il risultato concedendo il minimo indispensabile agli avversari. Buona anche la distribuzione generale delle responsabilità in attacco, con sei giocatori in doppia cifra e Camara top scorer a 17. Sandro Dell’Agnello comincia la gara con Tomassini e Simioni in quintetto al posto di Grande e Camara. Il lungo risponde subito presente e segna da qualsiasi zona. Per lui due triple e 10 punti in un amen, con Rbr che sale 18-9 dopo quattro minuti e sembra molto centrata in attacco e in difesa. Cento, già affrontata dai biancorossi nell’amichevole esterna su tre quarti di una settimana fa, reagisce d’orgoglio e recupera. Davis è un ottimo americano, la truppa italiana segna con continuità e al 9’ è 20-27, con la Banca Sella che nel primo quarto ne segna addirittura 30. La difesa riminese, al di sotto della sufficienza in questi primi dieci minuti, cambia marcia dal secondo quarto in poi. La differenza è evidente, in campo e nel punteggio: 30 concessi nei primi 10 minuti, 28 nei successivi 20. Anumba e Camara servono dietro, ma forniscono un eccellente contributo anche in attacco a partire dal secondo quarto. La tripla di Marini accorcia sul 40-41, con Rbr che non aggancia ma è lì, sulle tracce di Cento. Di ritorno dagli spogliatoi, l’avvicinamento è immediato e il sorpasso anche, con Tomassini a infilare la tripla del 49-46. Grande mette quella del 58-50 al 25’ e adesso la gara è decisamente cambiata, con l’attacco equilibrato e la difesa più attenta. Sperduto e Berdini provano a trascinare la Banca Sella, ma a fine terzo è 68-58 e sul canestro da rimbalzo d’attacco di Anumba arriva anche il massimo vantaggio. È 76-60 a 7’30" dalla sirena ed è quasi fatta. Delfino è l’ultimo a mollare (79-72 a -3’50"), ma Tomassini risponde con la solita classe e la mette due volte di fila dalla lunga distanza. RivieraBanca torna sopra la doppia cifra di margine e chiude con un netto 91-76.

Loriano Zannoni