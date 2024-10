Rimini-Forlì, Gaspardo ‘chiama’ gli stranieri: "Dawson è in recupero. Harper? Vedrete..."

Raphael Gaspardo è stato il miglior realizzatore (19), nonché l’elemento più continuo nell’Unieuro che ad Avellino ha ottenuto una vittoria molto importante, la prima in trasferta.

Gaspardo, sono otto giorni intensi: ce li racconta?

"Domenica 13 la trasferta di Brindisi da cui siamo rientrati lunedì pomeriggio, poi mercoledì la partita in casa contro Pesaro e domenica la trasferta ad Avellino, anche quella piuttosto lunga. Per fortuna ora ci aspettano due settimane di partite regolari solo di domenica, la prossima è vicina, a Rimini, poi in casa contro Livorno".

Ad Avellino avete avuto alti e bassi ma la difesa ha funzionato bene.

"Non avevamo ancora vinto in trasferta e volevamo farcela a tutti i costi. Sapevamo che Avellino era una buona squadra, ma anche che era alla nostra portata. Siamo partiti abbastanza bene, ma abbiamo avuto ancora diversi blackout, un aspetto su cui dobbiamo lavorare perché se ti capiteranno contro squadre più profonde poi rischi di pagarli a caro prezzo. Però abbiamo avuto carattere, non abbiamo mai mollato anche quando loro nel terzo quarto hanno cercato di fare il break, li abbiamo ripresi e poi abbiamo continuato a difendere bene".

Vede dei passi avanti?

"Piano piano ci stiamo conoscendo e ci stiamo unendo sempre di più. Stiamo capendo chi sa fare cosa e chi e quando deve farlo. Però, come ci ripete sempre il coach, la nostra priorità è la difesa: sta funzionando, come contro Verona e Pesaro, perché tutti ci sacrifichiamo. Ad Avellino il nostro obiettivo era limitare Mussini ed Earlington e ce l’abbiamo fatta perché il primo ha chiuso con 12 punti e il secondo con 8".

Domenica andrete a Rimini. Lo sa che è un derby molto sentito?

"L’ho già capito... Rimini è un’ottima squadra, prepareremo bene le contromisure e saremo pronti. Anche perché Dawson mi sembra in via di guarigione e speriamo che ci possa dare una mano".

A proposito di stranieri: Forlì ha 4 vittorie e 2 sconfitte con Dawson che ha giocato solo due partite e Harper che sta tirando malissimo: niente male no?

"Distinguiamo: Dawson ha avuto molti problemi, ma spero che a Rimini possa rientrare e darci una mano perché avere uno straniero o due in questo campionato fa tutta la differenza".

E Harper?

"Demonte sta attraversando un periodo non facile al tiro, ma si allena benissimo ed è un ottimo giocatore, sono certo che lo vedremo nei momenti decisivi della stagione. Si vede che ha voglia di fare, farà presto la sua parte anche come scorer".

Diceva di Rimini.

"Gara difficilissima contro un’avversaria pericolosa in molti modi. Non si deciderà all’inizio, dovremo essere bravi a stare lì fino alla fine e poi avere la forza per portarla a casa".

Lei finora è sempre andato in doppia cifra per punti segnati. Ha trovato il suo ruolo in squadra?

"Però devo migliorare, soprattutto nella continuità nel tiro da tre e a livello di falli subiti: vado poco in lunetta. Ma con l’aiuto dei miei compagni e di coach Martino ci riuscirò".