Rimonta da film: l’Unahotels sbanca Bonn

Un’altalena di emozioni clamorosa, perché dopo una partenza perfetta – con Barford che aveva portato Reggio al massimo vantaggio (9-19 dopo 5’) – Priftis aveva frettolosamente mischiato le carte i biancorossi erano crollati di colpo. All’intervallo i tedeschi erano a +7 (49-42) e c’era la netta sensazione che aspettassero solo il momento giusto per dare la spallata e rispedirci tutti nella nebbia padana. Solo la trance agonistica di Barford e l’orgoglio del leone Faried sembravano poter opporre resistenza. E invece ecco l’impresa, con l’Unahotels capace di piazzare un break di 12-2 per ridarsi una chance (74-68). Come un film drammatico però, proprio nel miglior momento il colpo di scena: Kennedy che fa passi, ma riesce a scaricare per Soares che insacca una tripla al veleno (77-68 al 33’). Priftis perde le staffe e gli arbitri lo cacciano fuori (secondo tecnico). Questa volta però Fucà conferma di essere l’asso nella manica di questo staff: infonde calma e determinazione e i suoi ragazzi rispondono colpo su colpo fino al sorpasso di Barford (87-89 al 38’). Qui inizia il Winston show che segna 4 punti in fila e apparecchia una vittoria che si materializza dopo l’1/2 di Faried in lunetta.

Il tabellino

BONN 91

REGGIO EMILIA 94

TELEKOM BONN: Mc Ghee 19 (5/6, 2/12), Hume 5 (1/5 da 3), Fleming 23 (8/8, 1/6), Bahre (0/1, 0/1), Kennedy 5 (1/3); Griesel 7 (2/3, 1/1), Soares 17 (1/1, 4/4), Pape 12 (4/5, 1/4), Thiemann 3 (1/1). All.: Moors.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Winston 21 (6/8, 1/4), Barford 34 (6/11, 7/7), Grant (0/1 da 3), Cheatham 9 (0/4, 3/8), Faried 13 (5/7); Uglietti 2 (0/1 da 3), Gombauld 5 (2/2), Vitali 5 (1/1, 1/2), Smith 5 (1/3, 1/3), Chillo. N.e.: Gallo, Fainke. All.: Priftis

Arbitri: Gedvilas, Ylmaz, Manniste

Parziali: (24-22, 49-42; 72-56)

Note T.l.: Bon 17/21 Reg 13/20. Rimb.: Bon 27 (Fleming 6) Reg 39 (Faried 9). Ass.: Bon 14 (Griesel e Mc Ghee 3) Reg 18 (Winston 5).