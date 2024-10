Rimpianti Andrea Costa: "Poca fortuna in campo"

A un passo dall’impresa. L’Up Andrea Costa è andata vicino alla sua seconda vittoria di fila, dopo il rocambolesco finale di Agrigento che aveva fatto assaporare diverse volte la possibilità di portarsi a casa altri due punti. Il finale, dopo una partita giocata ad armi pari, non ha sorriso, con Restelli prima e Klanjscek poi che non sono riusciti ad approfittare delle occasioni. "Sono arrabbiato perché ci saremo meritato un po’ di fortuna. Per una squadra nuova come la nostra che si allena tantissimo in palestra con un intensità paurosa, perdere così fa arrabbiare perché vincere ci avrebbe dato molta fiducia – dice il tecnico Matteo Angori che comunque promuove i suoi ragazzi –. Resta il fatto che il nostro processo di crescita non deve passare dai risultati. Abbiamo ampiamente passato il nostro primo esame vero dopo un viaggio lungo e aver affrontato una squadra con giocatori che la scorsa stagione erano in serie A2. Dopo 33 allenamenti e 5 partite, dal punto di vista dell’intensità e della voglia non posso chiedere di più rispetto a quanto fatto, pur se ci sono stati errori e cose da sistemare. Ma una partita di questa intensità, contro una squadra esperta, non era immaginabile. Dico bravi ai ragazzi e al staff. Siamo andati a un tiro dalla vittoria, perché se Restelli avesse segnato avremo vinto, mentre dall’altra parte Piccone ha messo due triple importanti da nove metri, ma questa è la pallacanestro. Il nostro processo di crescita continua", conclude il coach.

Nulla di grave per Klanjscek, dopo la scivolata di mercoledì sul parquet di Agrigento. Ieri lo sloveno si muoveva senza problemi: se la caverà con un po’ di terapia.