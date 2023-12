Rinascita al giro di boa. Vietato sbagliare ancora. In arrivo un poker di gare cruciali per la salvezza

Il calendario vira di 180 gradi, cambia faccia. Lotta dura e pura per Rbr, che dopo aver mancato il colpo nel derby sa che ora inizia un campionato diverso, da non sbagliare. Dopo aver affrontato le prime sei squadre nelle ultime sette partite, ecco che i biancorossi si troveranno davanti quattro delle ultime sei in classifica nelle prossime quattro settimane. Sempre scontri diretti decisivi, con il primo obiettivo che compare all’orizzonte, ancor prima di quello dei playoff, che è quello di avere la miglior classifica possibile prima della fase a orologio. Lo ricordiamo, un ottavo posto garantirebbe a Rbr di affrontare in casa un solo top team del girone verde (Trapani), un nono posto porterebbe al Flaminio anche la seconda (Cantù o Torino al momento), un decimo anche la terza e così via. Dunque, meglio mettere tanto fieno in cascina, ancor più adesso che le partite appaiono con un grado di difficoltà minore.

Rbr comincia da Chiusi, da affrontare sabato 30 in trasferta. All’andata fu +14 per Masciadri e soci e in questo ritorno va ottenuta una vittoria per distanziare l’ultimo posto di sei punti. Va ricordato: chi finisce in fondo, al termine dell’orologio, retrocede direttamente. I toscani sono a quota 4 e hanno perso le ultime sei, hanno un play fisico e rognoso come Tilghmann ma la gara è da vincere. Non del tutto semplice, quando diventa un obbligo. Poi nell’anno nuovo altra trasferta, forse ancor più significativa. Domenica 7 gennaio Rimini sarà a Cento per la gara chiave in ottica playoff. Battere chi occupa attualmente l’ultima posiizoe utile (12 punti, +4 su Rbr), magari ribaltando il -5 dell’andata, cambierebbe totalmente ogni prospettiva. Non semplice contro una squadra che ha appena fatto debuttare Carlos Delfino ma che ha ai box uno dei due americani, Mitchell, arrivato al posto di Ty Sabin. Uscire col sorriso da questo back-to-back di trasferte riporterebbe al Flaminio una Riviera Banca diversa, con la prospettiva di incontrare in casa Cividale e Nardò, entrambe reduci da un periodo nero. La squadra di Pillastrini ha perso le ultime due in casa (-23 con Piacenza e -33 nel derby con Udine), quella di Di Carlo viene da cinque ko consecutivi. È il momento giusto per mettere il turbo.