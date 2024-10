Rinascita, derby di fuoco al Flaminio. C’è la Fortitudo, Robinson in dubbio

C’è la Fortitudo al Flaminio e RivieraBanca vuole aggredire il match con lo spirito visto nelle prime due partite. È la sfida tra due top team ed è anche il match clou di questa terza giornata, con Rbr che ha addirittura la possibilità di andare a +6 sulla Effe dopo una settimana di partite. Questo anche perché, dopo il ko a Milano, l’infrasettimanale della Flats Service con Orzinuovi è saltato per la concomitanza con Liverpool-Bologna. Sull’argomento Sandro Dell’Agnello è serafico: "Non capisco, ma mi adeguo". Entrambe guardano con tanta attenzione all’infermeria. RivieraBanca è ancora alle prese col problema all’adduttore destro di Gerald Robinson, che rimane costantemente monitorato. Ancora non ci sono certezze sul suo impiego nel match di oggi, ma non si tratta di un infortunio grave. La Fortitudo sarà senza Aradori, alle prese con il recupero dopo l’intervento al tendine d’Achille. Per lui rientro previsto a novembre. La Effe, rispetto all’esordio, ritroverà Mian, già mvp nella recente Supercoppa e compagno di squadra di Marini fino a pochi mesi fa a Trapani. "La Fortitudo al completo è una delle più forti ed è migliore rispetto all’anno scorso – rileva Dell’Agnello –. Le guardie sono molto grosse e fisiche e noi magari siamo un po’ più dinamici e dobbiamo sfruttare questo fattore. Occhio anche a Gabriel e Freeman, sono due lunghi che corrono come degli esterni e sono assolutamente da limitare".

RivieraBanca, dal canto suo, non può che essere soddisfatta di un inizio da due vinte e zero perse, soprattutto in considerazione del fatto che tante big, praticamente tutte, hanno già perso una partita. "Queste vittorie ci portano tanta fiducia – prosegue il coach –. E anche a Piacenza abbiamo avuto risposte importanti da parte di tutti. In campo condividiamo il pallone e non vogliamo essere dipendenti da un singolo giocatore, anche se è chiaro che c’è chi è più importante. Le cose funzionano bene, anche se va detto che non siamo al 100% e in alcuni momenti, anche nell’infrasettimanale, si è visto". È un derby infuocato, quello di oggi, con la prevedibile sfida sugli spalti tra le due tifoserie. È anche l’ultimo giorno in cui ci si può abbonare e la sensazione è che il dato finale di chi avrà acquistato la tessera rappresenterà un nuovo record. I prezzi dei biglietti di oggi: curve e laterali 18 euro, settore rosso 30 euro, settore bianco 45 euro, parterre 60 euro. I 150 biglietti non numerati (e i 30 numerati) per il settore ospiti sono gestiti direttamente dalla Fortitudo.

Loriano Zannoni