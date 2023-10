Rinascita, è il momento della verità. Con Chiusi la prima di tre gare fondamentali

di Loriano Zannoni

RivieraBanca ritrova il Flaminio e prova a cominciare bene la settimana della verità, quella in cui le avversarie saranno Chiusi, Cento e Cividale. Le prime due tra le mura amiche, la terza in Friuli. Oggi si gioca alle 19 e Rai Sport, dove verrà trasmessa la partita, sarà grata del fatto che i danni al parquet del Flaminio non siano così gravi dopo lo sconcertante atto vandalico di venerdì notte. Estintori svuotati sul parquet e necessità di pulizie approfondite, tanto che l’allenamento di ieri mattina è stato spostato alla Carim. Non se ne rammarica Mattia Ferrari, che guarda alle buone notizie: per questa partita avrà finalmente a disposizione Stefano Masciadri.

"Sarà in campo, vedremo poi per quanti minuti ma ci sarà – dichiara il coach di Rbr –. ‘Mascio’ si è allenato con noi questa settimana e può essere impiegato. Un giocatore d’esperienza, il nostro capitano, un valore aggiunto per questa squadra. È chiaro che il suo ritorno può consentirci, quando sarà a regime, di avere un’importante rotazione in più nel reparto lunghi e di utilizzare Anumba anche da 3 oltre che da 4". Qualche acciacco ha tormentato la settimana biancorossa, con Johnson alle prese con un risentimento al ginocchio dopo il perdurante problema alla schiena. Oggi però ci saranno tutti. "Johnson è ok, il lavoro dello staff è stato incisivo e per questo li ringrazio. Arriviamo a questa partita con la consapevolezza che siamo sulla strada giusta. Abbiamo vinto con Verona e avremmo potuto farlo con Forlì. Oggi con Chiusi dobbiamo ricominciare a vincere".

L’Umana ha vinto fin qui una sola gara, proprio come Riviera Banca, ma presenta alcuni scogli da superare con grande attenzione. "Squadra fisica e strutturata, questa Chiusi – prosegue Ferrari –. L’esempio è il play Tilghman, uno con grande forza per il tipo di ruolo che ricopre. Difensivamente sono molto preparati, tendono a controllare il ritmo con attacchi molto lunghi e a presentare a metà campo difese di un certo tipo. Zone press, adeguamenti sui cambi e altro ancora: insomma, ti vogliono invischiare e cercano sempre di creare grandi difficoltà agli attacchi altrui".

La ricetta per Rbr? Ferrari ha le idee chiare e mette in elenco un paio di aspetti tecnici decisamente importanti. "Prima di tutto dobbiamo difendere con grande intensità, poi dobbiamo vincere la battaglia a rimbalzo. È fondamentale far bene in questo settore, ci consentirebbe di far andare la partita ai ritmi a noi più congeniali. Le partite con Cento e Cividale di mercoledì e sabato? Ci penseremo. Adesso la nostra concentrazione è rivolta solo e soltanto alla gara con Chiusi".