Rinascita, grana per Dell’Agnello. Dopo Masciadri si ferma Tassinari

C’è la grana Tassinari in vista della partita di Milano di domenica. Il play titolare, tra l’altro nuovo capitano della Rinascita dopo l’infortunio di Masciadri, è in forte dubbio per un problema al polpaccio sinistro. Allarme tra i tifosi sulla storia Instagram di un "Tasso" con stampella e gambaletto, apparsa ieri in mattinata, anche per il periodo che sembrava dover essere tutto sorrisi ed entusiasmo, vista la meritata qualificazione ai playoff. Invece ecco subito il ko di Masciadri, che a Torino ha sofferto un distacco della fascia plantare che lo terrà fermo per tutta questa ultima parte di stagione, e ora quello di Tassinari. I tempi? Non c’è ancora certezza. Per lui un’infezione al polpaccio con iniziale complicanza vascolare venosa. Il giocatore sta facendo delle terapie antibiotiche e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Non c’è dunque una scaletta precisa, ma viene difficile pensare che possa essere presente al PalaLido per l’ultima giornata della fase a orologio. Coach Sandro Dell’Agnello, già alle prese con la redistribuzione dei minuti mancanti dopo il ko di Masciadri, dovrà ora mettere mano anche al reparto piccoli. Al di là di numeri e statistiche, l’impatto di Tassinari è stato ed è cruciale per questa versione di RivieraBanca che viaggia ai mille all’ora. A pesare non sono tanto i 4.4 punti dell’orologio, peraltro ottenuti con pochissimi tiri ma con un eccellente 47% da tre, ma i 19 minuti in campo. Nei fatti, per metà partita è lui il play biancorosso. Ordine, ottima capacità di distribuire la palla e ogni tanto qualche scorribanda spettacolare a canestro, o tirando da fuori. Rendimento continuo e sicuro.

Il resto dei compiti da regista è preso soprattutto da Tomassini, che quando è in campo con Grande è play, quando è con Tassinari è guardia. Vien da pensare che, in caso di assenza di "Tasso", lo stesso Grande debba riprendere confidenza più spesso con un ruolo che all’inizio della stagione è stato soprattutto suo. Di sicuro è un ko che scombina i piani tattici, che cambia le carte in tavola in un momento in cui il puzzle costruito da Dell’Agnello rasentava la perfezione. La speranza di tutti, nell’ambiente biancorosso, è che sia uno stop breve e che nelle valutazioni di questi giorni la situazione medica vada verso un deciso miglioramento. Allo stato attuale delle cose, però, non esistono ancora tempistiche precise. Intanto, per la partita di domenica alle 18 in casa della WeGreenit Urania Milano, i biglietti sono acquistabili alle tabaccherie Pruccoli o Millennium o online su Vivaticket.

Loriano Zannoni