Rinascita, Johnson vede il rientro. L’americano mette Cento nel mirino

Dopo un girone d’andata da 30 (punti) e lode, RivieraBanca viaggia verso Cento e spera di trovare in campo anche Justin Johnson. Per il lungo americano potrebbe davvero essere la volta buona, al netto delle valutazioni giornaliere che verranno effettuate in settimana dallo staff biancorosso. Nel percorso di recupero dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori dal post Cantù, infatti, il miglioramento è tangibile e Johnson sta gradualmente ricominciando a lavorare assieme ai compagni.

La gara di domenica alla Baltur Arena dovrebbe rappresentare il suo rientro in grande stile, al netto del minutaggio e del tipo di utilizzo scelto coach Sandro Dell’Agnello. Lo stesso giocatore americano non vede l’ora, come ha dimostrato ieri pubblicando un eloquente post su Instagram. Nella foto ecco lui con una sopramaglia di RivieraBanca, in uno dei tanti prepartita di quest’anno. La descrizione? Una semplice sveglia. Vale a dire che si contano i giorni, ma anche i minuti, al rientro. Justin Johnson è fondamentale per Rbr, lo si è visto nelle ultime settimane e anche nella prima parte di campionato.

Al di là dell’apporto in termini di punti e rimbalzi (12.2 e 7.8), è la capacità di essere punto di riferimento interno a fare la differenza. La sua pericolosità dentro l’area apre spazi per gli esterni in attacco, mentre in difesa è solido e resistente contro i migliori 4 avversari. Giocatore imprescindibile, lo dimostrano i numeri. Quella di Cremona è stata la prima partita vinta senza di lui.

Nelle precedenti, Rimini era andata ko con Verona e Rieti. Anche quando il suo apporto era stato insufficiente (4 di valutazione con Cividale, -1 con Cantù) Rbr aveva perso. Da domenica la squadra dovrebbe essere di nuovo al completo e pronta a cominciare il girone di ritorno nel migliore dei modi.

Intanto RivieraBanca attende di conoscere la sede della Final Four di Coppa Italia di metà marzo, a cui si presenta come testa di serie dopo avere chiuso da prima il girone di andata ed avere centrato sempre per prima la qualificazione durante la scorsa partita contro Vigevano. Il 14 marzo Rimini affronterà Cividale, mentre Udine se la vedrà con Cantù, squadre per altro appaiate in classifica ad appena due lunghezze di distanza dalla Rinascita capolista.

La kermesse cestistica si dovrebbe giocare a Genova, con l’accordo con Lnp che ancora non è stato finalizzato ma è in via di definizione. Il mercato di A2 continua a essere molto caldo. È di ieri il passaggio ufficiale del lungo Kevin Ndzie (5.5 punti e 5.2 rimbalzi) da Brindisi all’Urania Milano. Vigevano intanto è vicina a Andrew Smith e dovrebbe lasciar andare Prince Oduro.