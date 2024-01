Rinascita, Marks sfida il suo passato: "Noi in crescita, vogliamo i playoff"

È l’ex di turno, assieme a Tomassini. Divisivo, per il suo rendimento in maglia Rbr fino a qui, ma importantissimo nell’ipotesi di rimonta playoff. Derrick Marks guarda all’immediato futuro con la voglia di riprendersi il tempo perduto e, con esso, vittorie e punti che darebbero sostanza ai sogni. Per lui fin qui 18.2 punti di media con il 47% da due e il 35% da tre. Cifre non dissimili da quelle di un anno fa in maglia Cento, dove ne imbucava pochi di più, 18.8. Una squadra cambiata rispetto all’andata, quella che accoglierà domenica Masciadri e compagni. Non c’è più Sabin e sono arrivati Mitchell e Delfino. Il nucleo della scorsa stagione c’è ancora, ma le differenze sono evidenti. "Vero, Cento è cambiata – commenta proprio Derrick Marks – Hanno migliorato il roster e penso vogliano fare ancora qualcosa. Hanno dei buoni elementi, non sarà semplice superarli. Con qualcuno ho giocato un anno fa e quello che posso dire è che hanno grande chimica quando sono in campo insieme. Un gruppo di giocatori che si esprime bene unito e lo mostra ogni settimana".

Partita decisiva, quella di domani. I due punti che separano Sella e RivieraBanca rappresentano una distanza ridotta che però, a seconda dell’esito della gara, potrebbe annullarsi del tutto o diventare improvvisamente uno scoglio difficile da scalare per il resto del campionato. "È una partita importante, lo sappiamo – prosegue l’esterno americano –. Al di là di questo, il nostro primo obiettivo è continuare a migliorare e mostrare che siamo la squadra che crediamo di essere. Stiamo migliorando e lo dobbiamo fare in tanti settori del gioco: tiro, rimbalzi, giocare duro e difendere in maniera fisica". È chiaro l’obiettivo finale. Marks non si nasconde. "Vogliamo i playoff. Detto questo, siamo ancora lontani dal termine e dobbiamo concentrarci sul presente. Dobbiamo lavorare giorno per giorno, settimana dopo settimana. Una partita alla volta. Così facendo sono sicuro che centreremo il nostro obiettivo". Non è stata una prima parte di stagione semplice. La Rinascita ha zoppicato dall’inizio e sta cercando di trovare ritmo e magari una striscia di risultati utili che possano dare la svolta al campionato. "Abbiamo cominciato più piano del previsto, è vero – ammette Marks –. Ora però stiamo migliorando e rimaniamo in partita fino alla fine anche con le migliori. Bisogna continuare a lavorare e i risultati arriveranno". Rbr non può fare a meno di un Marks protagonista per dare la svolta.

Loriano Zannoni