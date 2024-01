Rinascita, momento cruciale. A Cento una gara spartiacque

Ha un appuntamento col destino, RivieraBanca. Quello di oggi è un giorno cruciale per il cammino futuro. A Cento ecco uno snodo fondamentale in chiave postseason. La situazione è chiara: la Banca Sella, che attualmente è ottava e dunque occupa l’ultima posizione utile per i playoff (dunque la salvezza diretta), ha 12 punti, due in più di Rbr. In più, ha in dote un +5 relativo allo scontro diretto dell’andata, quando sul tabellone del Flaminio il risultato finale fu di 77-82. Un successo con ribaltamento della differenza canestri porterebbe già adesso i biancorossi all’ottavo posto. Una sconfitta li manderebbe a -4. "In ogni caso al momento ci sono ancora 30 punti in palio", osserva Sandro Dell’Agnello. Ed è così, perché al termine della prima fase mancano cinque partite, poi andranno giocate le dieci di orologio. "La partita rimane molto importante e lo sappiamo, questo è sicuro – prosegue il coach –. Lo è per tutte e due le squadre. Noi dobbiamo provare a vincere e penso che abbiamo le carte in regola per farlo. La gara è difficile, ma il nostro ruolino di marcia nel girone di ritorno è buono. Ci proveremo, è certo".

Di fronte a RivieraBanca, ecco una squadra che ha cambiato volto con l’arrivo di due pezzi da novanta. Uno, Mitchell, sostituisce Sabin. L’altro, Delfino, ha un curriculum vastissimo e qualità chiare. Senza dimenticare Dominique Archie, che nel corso del match d’andata fu rebus irrisolto per i pariruolo e finì con 19 punti e 4/5 da tre. "Delfino è anche un giocatore bravissimo a innescare gli altri, un passatore di categoria superiore – avverte il timoniere di Rinascita –. Mitchell è un grande realizzatore, quasi sulla stessa linea di Mussini. Due che possono accendersi in un attimo a far partire strisce di punti all’improvviso. Possono stare 7 minuti calmi e poi sparare tutto negli altri 3 che rimangono nel quarto. Dobbiamo fare molta attenzione e accorgerci prima del momento in cui possono diventare caldi".

Per Rbr la consueta strutturazione di squadra con il quintetto di partenza che ormai ha assimilato Anumba come starter. Poi una panchina che avrà un ruolo chiave, con Tomassini ma anche con tutti gli altri. Sarà una gara in cui chi entrerà di rincorsa avrà un ruolo decisivo, ancora di più rispetto al solito. Tutti presenti in casa Rbr, con la squadra che partirà nella giornata di oggi per Cento. La chiave della partita? "Tante cose, ma forse a noi conviene correre un po’ di più – chiude il coach – Abbiamo le qualità per farlo".

La settima giornata di ritorno, aperta ieri sera da Fortitudo-Udine e da Cividale-Forlì, vedrà oggi altre quattro sfide interessanti. Oltre a Cento-Rbr, occhio a Orzinuovi-Nardò, con i pugliesi, a 16, che devono stare attenti a non perdere troppi punti per rimanere in zona playoff. Poi Verona-Chiusi e Trieste-Piacenza.

Loriano Zannoni