Rinascita Nuova A2, maratona con tante big

In attesa della calda estate del mercato, con molte conferme in vista in casa Rbr, è arrivato il momento di capire i contorni della nuova A2. Formula e svolgimento della stagione che verrà. I due gironi e l’orologio hanno lasciato scontente tante, troppe società, ma anche i numerosi tifosi, costretti a toccare con mano come la differenza di qualità nelle squadre di fascia media dei due raggruppamenti abbia compromesso spesso e volentieri l’equità competitiva. In sintesi, salvezza fin troppo agevole e playoff per alcune formazioni in difficoltà in un raggruppamento, playout per team di gran qualità nell’altro. Dall’anno prossimo le cose cambieranno.

Le venti squadre si scontreranno in andata e ritorno, dunque in 38 partite. Tantissime, forse troppe, ma di certo tutte resteranno sullo stesso piano. La prima classificata al termine della regular season andrà direttamente in Serie A, mentre ai quarti di finale playoff parteciperanno altre otto squadre. Sei direttamente, vale a dire chi arriverà in una posizione compresa tra la seconda e la settima. Due per mezzo dei play-in, un turno preliminare che coinvolgerà le squadre che finiranno nelle posizioni dall’ottava alla tredicesima, con 8ª e 9ª che salteranno il primo turno e aspetteranno le vincenti delle sfide tra 9ª e 13ª e tra 11ª e 12ª. Poi quarti di finale subito al meglio delle cinque partite con doppia gara subito in casa per la meglio classificata.

E chi lotterà nei bassifondi? L’ultima retrocederà direttamente in B Nazionale, mentre chi finirà in una posizione compresa tra la 16ª e la 19ª avrà a che fare coi playout. Le due perdenti accompagneranno la 20ª in B, anche in questo caso con serie al meglio delle cinque. In vacanza la squadra che finirà 14ª e anche quella che terminerà 15ª. Il numero di partite salirà vertiginosamente, basti pensare alla necessità, già annunciata dalla Lega, di svolgere ben 8 turni infrasettimanali.

Per non parlare del blasone e della ipotetica competitività, altissima. Dalla A sono retrocesse Brindisi e Pesaro, probabili nuove contender ai piani alti. Rimarranno in A2 due tra Fortitudo, Trapani, Trieste e Cantù. Ci saranno sempre Forlì, Udine e la rinnovata Torino di Boniciolli. Tante pretendenti al trono per una RivieraBanca che vuole i playoff e che sta cominciando l’estate con questa idea in testa.

Loriano Zannoni