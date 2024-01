Rinascita padrona del proprio destino. Per il settimo posto serve una vittoria

Il momento è eccellente, la classifica è migliorata e il tempo volge decisamente al bello in casa RivieraBanca, ma la partita con Udine rimane decisiva per conoscere il destino dei biancorossi in una fase a orologio che ancora non ha rivelato le sue carte. Lo ricordiamo, al termine di questo turno di campionato, girone rosso e girone verde si incroceranno per altre dieci partite. Si affronteranno in casa le cinque che seguono in classifica e fuori casa le cinque che precedono. Esempio: una virtuale decima in classifica del girone rosso, ospiterà tra le mura amiche 11ª, 12ª, 1ª, 2ª e 3ª del verde, mentre andrà in trasferta contro 9ª, 8ª, 7ª, 6ª e 5ª. La settima, invece, avrà in casa 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª e fuori 6ª, 5ª, 4ª, 3ª e 2ª. E sono proprio queste, decima e settima posizione, le più probabili per la fine del girone di ritorno di Rbr. Nel primo caso se Masciadri e compagni dovessero perdere con Udine, nel secondo se invece dovessero vincere. Già, perché il mucchio selvaggio dell’attuale classifica vede implicate cinque squadre: Piacenza a 18, Cividale a 14 e in mezzo Rimini, Nardò e Cento a 16. Si va dal 6° al 10° posto. Piacenza, che ha due punti di vantaggio, ha anche la differenza canestri favorevole con Rimini (1-1, +3), è 2-0 con Cento e resta davanti anche a Nardò in caso di arrivo a pari punti per differenza canestri. Ecco perché il sesto posto è blindato e RivieraBanca non può raggiungerlo anche in caso di ko dell’Assigeco a Orzinuovi. In caso di vittoria con Udine, i biancorossi potrebbero essere raggiunti a 18 solo da Nardò e da Cento, ma non da Cividale. In quell’arrivo a tre, con classifica avulsa pari, Rimini sarebbe favorita quanto a quoziente canestri. Dunque, un settimo posto. I biancorossi, avanti per differenza canestri per entrambe, guadagnerebbero così la miglior posizione possibile, l’unica che consentirebbe di evitare del tutto lo spauracchio Trapani, che sta dominando il girone verde e ha giocato una prima parte di campionato da fantascienza.

Diverso il discorso in caso di sconfitta, perché a quel punto, con un eventuale e possibile successo di Cividale in casa con Cento, i friuliani agguanterebbero Rimini e la sorpasserebbero in virtù del 2-0. Ma anche Nardò è 2-0 con la stessa Cividale, e dunque la bilancia tenderebbe a pareggiarsi, privilegiando a quel punto i pugliesi anche in caso di arrivo alla pari. Rbr però rimarrebbe svantaggiata sempre per quello 0-2. Se Cividale invece dovesse perdere in casa con Cento, Rimini con un ko viaggerebbe tra 8° e 9° posto. Dipende tutto da RivieraBanca. Vincendo si aprirebbero le porte del 7° posto, perdendo molto probabilmente la classifica direbbe 10ª posizione, con scontro subito in casa con Trapani. Poi ci sarà un intero orologio da giocare ed è lì che si decideranno i destini playoff e playout.

Loriano Zannoni