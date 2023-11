Rinascita, sospiro di sollievo: Johnson c’è. Esame di maturirà contro Cento al Flaminio

Justin Johnson ci sarà. L’idea è che il lungo americano di Rbr (nella foto), che ieri ha svolto normalmente la seduta pomeridiana al Flaminio, possa essere in campo coi compagni per la sfida delle 18 con Cento. Gli esami strumentali effettuati al Medical Center di Misano hanno escluso lesioni al ginocchio destro. Lo staff medico, coordinato dal dottor Berardi, con la consulenza dell’ortopedico Fravisini, ha confermato affaticamento e infiammazione, ma non traumi. Nel comunicato ufficiale della società non c’è certezza dell’utilizzo ("Le decisioni verranno prese all’ultimo momento"), ma la sensazione è che Johnson sarà in campo. "Affrontiamo Cento, una squadra di alto livello – dice coach Mattia Ferrari –. Sono reduci da un grandissimo campionato e hanno un’ottima formazione, compresi due americani molto importanti". Cento, che l’anno scorso poteva contare sugli attuali riminesi Tomassini e Marks, ha a sua volta un vecchio ex biancorosso come Yankiel Moreno, adesso 33enne ma qualche anno fa giovane protagonista nei Crabs. In quintetto il play è Palumbo, tosto e fisico, capace di lavorare vicino a canestro e di distribuire per i compagni. La guardia è l’americano Sabin, gran tiratore. L’ala piccola è Toscano, ottimo difensore, mentre il 4 titolare è l’altro americano, Archie, elemento dalla conoscenza del gioco superiore e dalla capacità di fare tante cose in campo. Poi il lungo Benvenuti, pericoloso dalla media. Occhio infine a Mussini, piccolo e talentuoso, capace di produrre tanti punti anche in poco tempo.

"A 72 ore di distanza dalla gara precedente non hai tempo per preparare tante cose – prosegue Ferrari –. Il piano partita deve essere asciutto e snello, essendo consapevoli delle difficoltà che può porti tatticamente l’avversario. Dobbiamo pensare di arrivare alla partita con più energie possibili". Restano i punti interrogativi sulla rotazione dei lunghi. Con capitan Masciadri utilizzabile tra i 10 e i 15 minuti, resta da capire se quello di Johnson sarà un utilizzo pieno o con delle restrizioni. A cascata, c’è da capire se Anumba riuscirà a giocare qualche minuto da ala piccola o dovrà entrare in pieno nel giro dei lunghi ed esprimersi esclusivamente da 4. Di fatto però è la vittoria il mantra attuale di RivieraBanca. Per risalire in classifica al più presto e viaggiare verso Cividale con la testa un po’ più sgombra.

Loriano Zannoni