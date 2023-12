Rinascita, svolta sul mercato: ecco Pellegrino. Ma è infortunato e potrà giocare solo nel 2024

Eccolo qua, il nuovo acquisto di RivieraBanca. Si tratta di Francesco Pellegrino ed è un lungo, dunque il tipo di giocatore ricercato maggiormente da Rbr in questo periodo. Uno di quelli tosti, un classico "sette piedi" con misurazione americana, vale a dire un 2.13. Non sarà però disponibile da subito, perché deve ancora recuperare da un infortunio passato, deve tornare in forze dall’operazione al polso della mano destra. Presumibilmente potrà essere a disposizione di coach Dell’Agnello e del suo staff a partire da gennaio inoltrato.

Rbr lo ha tesserato venerdì 1° dicembre e la sua firma, avvenuta prima dell’inizio del girone di ritorno, rientra dunque nella prima finestra di mercato e non preclude tutte le operazioni disponibili nella seconda, cioè due. È presumibile, visto anche questo particolare, che la dirigenza biancorossa possa muoversi anche in queste settimane per cercare di aggiungere nuovi elementi al roster.

Nativo di Vittoria, classe ’91, Pellegrino proviene da anni con Udine e ha ampia esperienza di A2. Nella sua carriera anche un’apparizione a Sassari in Serie A con Meo Sacchetti, poi Barcellona Pozzo di Gotto, Ferrara, Venezia e, dal 2020, a Udine. Per lui 18 minuti di media nello scorso campionato con 4 punti nella regular season e 6.5 nel girone blu di seconda fase. Il giocatore è già arrivato a Rimini per prendere confidenza con la città e stabilire meglio il rimanente percorso di recupero con lo staff di Rbr.

"È stata un’operazione conclusa all’ultimo giorno utile dopo una valutazione attenta del mercato che ci ha portato a decidere per l’inserimento di un giocatore importante anche se al momento in fase di riabilitazione – dice il direttore sportivo Davide Turci –. Rimangono gli altri due eventuali slot che possono essere spesi fino alla terzultima giornata della fase a orologio".

Presumibile, a questo punto, che dal punto di vista del mercato la società biancorossa resti in stand-by almeno un’altra settimana per valutare la squadra in queste due partite: quella da "mission impossible" al Paladozza con la Fortitudo e quella da vincere in casa con Orzinuovi. La rotazione dei lunghi rimane piuttosto corta, con Anumba che in ogni caso si sta disimpegnando molto bene anche da 4. Nella speranza, soprattutto, di un recupero vero e rapido di Justin Johnson verso la forma migliore.

Loriano Zannoni