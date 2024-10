Rinascita, Tomassini chiama lo schema: "Attacco e rimbalzi le chiavi del derby"

Il derby sta arrivando. Il tifo riminese ha voglia di confrontarsi con Forlì, vuole finalmente vincere una sfida che di recente ha spesso detto male a Rbr. Ma prima c’è da chiudere definitivamente una porta. Quella del -1 con la Gesteco. "Abbiamo buttato via un’occasione – dice Giovanni Tomassini –. Soprattutto per i due vantaggi consistenti, quello a inizio secondo periodo e il +8 a 3 minuti dalla sirena, ma anche il +4 a 20 secondi con l’esplosione di Marini. A Cividale va dato grande merito, ha punito tutte le nostre scelte, ma va detto che noi abbiamo commesso degli errori in difesa". Non tanto negli ultimi possessi e su quello che è accaduto nei secondi conclusivi della partita. "Sul +3 si fa fallo e sul +2 si difende, questo è il protocollo ed è giusto così – spiega ‘Tom’ –. L’ultima tripla? È proprio il tiro di Redivo, una conclusione difficilissima ma che lui può mandare a bersaglio".

Da ieri si è subito voltato pagina con il primo allenamento della settimana. L’unica certezza di domenica è che ci sarà il sold-out. Il Flaminio lo ha fatto registrare anche contro Cividale e c’è da scommettere che i biglietti per la gara con l’Unieuro finiranno abbastanza presto. "Sappiamo che ci sarà ancora più ‘casino’ rispetto al solito perché è un derby e perché è obiettivamente una partita diversa dalle altre. Non possiamo chiedere di più al Barrio e a tutto il resto dei tifosi perché stanno già facendo tantissimo per noi. Sappiamo che l’ambiente sarà fantastico, elettrizzante".

E Forlì? Per il momento è a 8 punti, con 4 vittorie e 2 sconfitte. Un ko in più, dunque, rispetto alle capolista Rbr, Rieti e Cantù. Proprio i brianzoli hanno appena annunciato l’infortunio della stella americana Tyrus McGee, che dovrà star fermo almeno cinque settimane. Cantù però arriverà al Flaminio a metà dicembre e il derby è molto più vicino. "Forse l’Unieuro non è tra le primissime per talento, ma sicuramente lo è per organizzazione – rileva Tomassini –. Dunque, attenzione: Martino ha già dimostrato di essere un grande allenatore e sicuramente quella di domenica sarà una partita difficile. Cosa proporrà Forlì? Vedremo. Io penso che saranno molto aggressivi sul nostro pick and roll, innanzitutto. Per conto nostro, la prima cosa sarà lottare forte a rimbalzo".

RivieraBanca sa di non essere prima per caso, ma perché ha dimostrato in campo tanti piccoli aspetti positivi del suo gioco. "Siamo consapevoli che stiamo girando bene la palla – sottolinea la guardia biancorossa –, ma dobbiamo essere ancor più bravi a gestire e a miscelare i possessi interni ed esterni, dando palla ai lunghi più spesso. E poi dobbiamo essere più performanti a rimbalzo". Parte dal dominio dell’area, il derby di domenica.