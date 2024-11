Rinascita, una vittoria col brivido. Cento ko in volata, primato al sicuro

RIVIERABANCA RIMINI

80

SELLA CENTO

77

RIMINI: Robinson 17 (3/6, 3/5), Marini 14 (5/15, 0/3), Anumba 4 (2/3, 0/1), Johnson 9 (0/6, 2/2), Camara 12 (5/6), Grande 3 (0/1, 1/5), Tomassini 6 (1/2, 0/2), Masciadri 10 (3/4, 1/3), Simioni 5 (1//1, 1/2), Bedetti ne, Ruggeri ne, Amaroli ne. All.: Dell’Agnello.

CENTO: Berdini 13 (4/8, 1/5), Henderson 15 (2/11, 3/4), Nobile 4 (2/2), Davis 24 (7/11, 2/7), Benvenuti 8 (4/5, 0/1, Sperduto 10 (0/2, 3/9), Alessandrini 3 (0/1, 1/2), Tanfoglio (0/1 da tre), Tamani (0/1), Moretti, Ramponi ne. All.: Di Paolantonio.

Parziali: 15-26, 36-35, 56-47.

Arbitri: Puccini, Marzulli, Roca.

Note: tiri liberi Rimini 16/20, Cento 9/11. Rimbalzi Rimini 45 (Marini 6), Cento 38 (Berdini 9). Assist Rimini 18 (Grande e Robinson 4), Cento 13 (Berdini 8).

La vittoria arriva col brivido, ma i due punti restano tali anche se sudati e Rimini è sempre prima in solitaria. I colpi dei campioni, una tripla di Robinson e la lucida gestione dei possessi finali permette alla Rinascita di proiettarsi verso la partita di Pesaro con 8 vittorie in 9 incontri. Domenica l’ennesimo derby di fuoco, con RivieraBanca che deve interrogarsi sulle condizioni di Justin Johnson, uscito a dir poco zoppicante per una scavigliata nel concitato finale. Cento, pur senza Delfino, è vivace e brillante, trova attacco e buone percentuali fin dalla palla a due e va subito avanti. Le triple dei due americani fanno 2-6 e quando entra Sperduto, autore di una tripla con aggiuntivo, gli ospiti volano sul 13-26. Nessuno se lo aspettava, tanto meno quando Alessandrini e Benvenuti sprintano fino al 21-35. È il massimo vantaggio. Ci si aspetta una reazione che, puntuale, arriva. Ed è di quelle da grande squadra, un 15-0 a chiudere il quarto che porta Rbr in vantaggio all’intervallo. Il 36-35 porta la firma degli esterni, capaci di tagliare in due la difesa avversaria.

Di ritorno dagli spogliatoi Robinson allunga il parziale fino al 40-35 e, quando Johnson mette una delle sue due triple in una partita molto opaca, RivieraBanca arriva sul 49-41. La sensazione, viva, è che il break ammazza-partita possa essere nell’aria, ma al di là del +9 di fine terzo firmato Camara, non è così. Non lo è perché Davis s’inventa canestri in serie e Cento rimane lì. Davis sorpassa un paio di volte, l’ultima a due minuti dalla fine sul 69-71, ed è corrida vera. Tanti rischi, ma anche talento e carattere per Robinson e Marini, le cui giocate permettono a Rimini di tornare avanti. L’ex Trapani è autore della gran entrata con fallo per il 74-71, Gerald segna la tripla del 77-74 dopo l’ennesimo pareggio di Davis. Poi tanti liberi. Gli ultimi di Masciadri, che fissa un 80-77 preziosissimo per la classifica. E domenica sarà derby. Ci sarà anche Justin Johnson?

Loriano Zannoni