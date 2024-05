Rincorsa San Giobbe. In campo con Latina. Bassi: "Sarà difficile»

San Giobbe Chiusi di nuovo in campo per la settima giornata della fase salvezza contro Latina. È un altro appuntamento fondamentale nella rincorsa al secondo posto, una gara da vincere contro un avversario già matematicamente retrocesso. Nonostante questo è un avversario da prendere con le molle, come ha sottolineato coach Bassi nella conferenza stampa di presentazione: "Ha vinto con Cento e la partita precedente con la Luiss e per presentarla dico la stessa cosa che dissi prima della sfida di andata, stanno giocando bene negli ultimi due mesi – ha affermato l’allenatore biancorosso –. A prescindere dagli infortuni, dai problemi che hanno avuto, in tutte le partite se la sono sempre giocata. E in molte di queste hanno vinto. Nonostante siano già retrocessi stanno dimostrando di avere orgoglio e grande professionalità. Questo fa grandissimo onore a staff e giocatori, ci aspetta una partita dura".

Tre settimane fa, nella gara di andata, non ci fu storia, i Bulls vinsero di ventisette punti: "Fu l’unica gara in cui hanno avuto un passaggio a vuoto e l’ho fatto notare ai ragazzi – ha detto Bassi –. Sarà una partita delicata perché ha mille aspetti, prima tecnici e poi mentali, che ci metteranno in difficoltà. Servirà grandissima concentrazione".

Le chiavi del match: "Di fronte avremo una squadra grossa e atletica – ha aggiunto il coach –. Sarà fondamentale controllare i rimbalzi e scegliere bene i tiri, perché loro dentro l’area hanno tanta presenza. Se tireremo contro i loro lunghi senza averli mossi avremo problemi". Bulls galvanizzati dal fatto di aver ripreso Nardò in classifica: "È importante, da un lato sono rimaste solo quattro partite, dall’altro sono tantissime. Un gioco mentale oltre che sul campo. Averli ripresi ci dà fiducia. Forse mette più pressione a loro, ma non mi piace fare i conti in tasca agli altri. Siamo molto concentrati su noi stessi e su Latina". All’Estra Forum palla a due alle 20,30 per una partita che sarà arbitrata da Ferretti, Moretti e Grappasonno. Alla stessa ora la diretta concorrente per la salvezza Nardò riceve sul proprio parquet la Luiss Roma.

Stefano Salvadori