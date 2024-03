Risultati brillanti per le selezioni giovanili Despar 4T: doppietta per gli esordienti

Nella settimana di partite per il vivaio Despar 4 Torri spicca ancora l’U20 Silver di Marianti Spadoni, che ottiene un altro successo in questa nuova fase di campionato battendo anche la seconda forza del girone B, l’International Imola. Nonostante diverse assenze, su tutte quella di capitan Malfatto, i granata vengono nuovamente fuori alla distanza vincendo 72-53. Anche gli Esordienti hanno brillato nel doppio impegno settimanale. Nella prima partita la 4 Torri si è imposta di autorità sul campo della Meteor Renazzo. Il primo quarto è molto in equilibrio, con la Despar che parte forte: i padroni di casa fanno valere però la maggior prestanza fisica e si riportano in parità sul finale di tempo; nell’ ultimo minuto, i contropiedi di Narindal e Giglio riportano in vantaggio i granata, che vincono il tempo per 15-10. Il secondo quarto è invece senza storia, Rizzi e Bassani dominano in attacco, la difesa della 4 Torri diventa impenetrabile e non concede neppure un

canestro agli avversari: il tempo si chiude 17-0. Gli ospiti dominano anche terzo (16-4) e quarto (17-7) periodo, chiudendo una gara di grande sostanza e carattere con il risultato di 12-4 per tempi, 65-21 per punti segnati. Una prova convincente per gli Esordienti arriva anche nel secondo incontro della settimana sul campo dell’Antares Copparo: la Despar, in formazione molto rimaneggiata, disputa un’ottima gara, convincendo sia in attacco sia in difesa. Nei due quarti più combattuti i granata si impongono in entrambi per 10-8, mentre negli altri due dominano 14-4 e 13-0, per il risultato finale di 12-4 (20-47).