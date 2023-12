Ritorno al successo dopo il ko con Vicenza. Jesi si diverte e batte Faenza di dieci punti

76

FAENZA

66

GENERAL CONTRACTOR: Varaschin 8, Malatesta ne, Carnevale ne, Bruno 5, Filippini 23, Merletto 10, Nisi ne, Vita Sadi ne, Valentini 2, Rossi 7, Marull 15, Casagrande 6. All. Marcello Ghizzinardi.

BLACKS FAENZA: Galassi 12, Papa 4, Siberna 11, Vico 2, Naccari ne, Poggi 6, Petrucci 5, Santandrea ne, Aromando 21, Tomasini ne, Pastore 5. All. Alessandro Lotesoriere.

Arbitri: Gurrera (Pv), Giordano (To).

Parziali: 15-12, 38-20, 58-42.

Note: Tiri da 2 Jesi 1436 (39%), Blacks 2242 (52%). T3 Jesi 1021, Blacks 418, Tl Jesi 1821, Blacks 1011. Rimbalzi Jesi 33 (11 off Varaschin 8 Filippini 6) Blacks 32 (11 off Papa, Aromando 8). Perserecuperate Jesi 86 Blacks 114. Asssist: Jesi 11 (Merletto 4 Bruno 3), Blacks 6.

La voglia di riscatto della squadra dopo la sconfitta di Vicenza, la prestazione super dell’ex di turno Giacomo Filippini. Componenti devastanti per un Faenza praticamente mai in partita, meso in condizione di non nuocere dalla ringhiante difesa di casa, costretto a viaggiare per una buona mezz’ora con la zavorra di uno svantaggio compreso tra i 15 e i 20 punti. Merito di un secondo quarto orange ai limiti della perfezione.

Filippini subito protagonista, Aromando lo stoppa e lui si ‘vendica’ segnando 10 dei 15 punti del primo quarto General. Quando Rossi manda a bersaglio la prima tripla di serata per la General è vantaggio in doppia cifra (23-12 al 12’). Sale l’Intensità della difesa di casa, la transizione ospite non fa paura, rottura prolungata in attacco perse ed errori che Jesi capitalizza solo in parte pur lasciando appena 2 punti in 7’ (28-15 al 17’) agli ospiti. Blacks disarmati Jesi assatanata in difesa, i 5 di Marulli valgono il raddoppio (30-15) al 18’. Esaltante il finale di secondo quarto Siberna mette la prima tripla per Faenza terrificante risposta di Merletto, doppio bingo dall’arco per il +18 all’intervallo lungo.

L’inizio dello sprofondo rosso per i Blacks. Dopo il te FIlippini riprende da dove aveva lasciato, tripla dall’arco, massimo vantaggio interno 41-20. La prevedibile reazione ospite produce il (7 - 11) per il – 14 ospite (45-31 al 25’) Bruno e Filippini, stavolta dalla lunetta, rimettono Jesi sulla retta via per il rassicurante + 16 dell’ultimo riposo. Faenza si aggrappa a Petrucci e ai suoi veterani nel tentativo estremo di rimonta, il ricorso al fallo sistematico non paga, Jesi tiene saldamente in mano il pallino, concede gli spiccioli nel finale e chiude con un + 10 che rende solo in parte l’idea della manifesta superiorità. E così torna a sorridere anche la classifica, con due punti importantissimi.

Gianni Angelucci