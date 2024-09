Riviera ed Rbr ancora unite: "Già cinque anni di storia"

di Loriano Zannoni

C’è un lustro di Riviera Banca, nel precampionato di Rbr. Per il quinto anno consecutivo l’istituto di credito associa il suo nome alla Rinascita e consolida una partnership di durata rara per i main sponsor. L’accordo è celebrato in Sala Giunta, a testimonianza del carattere cittadino e allargato dell’intesa. "Non era scontato e banale quando siamo partiti – spiega il presidente di Rbr, Paolo Maggioli –. Siamo grati e orgogliosi di poter continuare questo rapporto con un istituto come Riviera Banca e siamo convinti di poter proseguire anche oltre. Lo stato di salute di Rinascita Basket Rimini? Crescono soci e sponsor, ma la cosa bella e che entrano ma nel contesto non ne perdiamo".

È il primo cittadino, Jamil Sadegholvaad, a tenere gli onori di casa e a celebrare l’incontro. "Riviera Banca è una delle banche del territorio più impegnate nel sociale e nello sport – rileva il sindaco di Rimini – e cinque anni consecutivi di sponsorizzazione sono assolutamente da sottolineare". Intanto Rbr lavora in palestra in vista del debutto di domenica al Flaminio. Gli abbonamenti, già sopra quota 1500, viaggiano verso il record assoluto dell’anno scorso, quando venne raggiunto il numero di 1684. Oggi alle 18 squadra e staff saranno all’Osteria dei Poeti di piazza Malatesta per un ideale abbraccio alla città e ai tifosi che vorranno intervenire. Autografi, brindisi e un saluto al Flaminio.

Coach Sandro Dell’Agnello prova a dare uno sguardo all’annata. "Vogliamo divertirci e rendere orgogliosi di noi tutti i nostri tifosi – spiega il capoallenatore di Rbr –. La squadra è molto competitiva, ma c’è anche da dire che questa è la A2 con più qualità degli ultimi 20 anni. Noi vogliamo un posto nei playoff. Quando sono arrivato a Rimini sono rimasto colpito dalla positività e dall’entusiasmo di tutto l’ambiente e mi piacerebbe che si continuasse così. Riuscire a mantenere alto questo sentimento e questa passione sarebbe fantastico". E, se arrivano insieme il sostegno dei tifosi e quello degli sponsor, il cerchio è quasi completo.

"Noi rappresentiamo una piccola spinta – spiega il presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari -, in un percorso di condivisione che avviene passo dopo passo. Siamo una banca di credito cooperativo che guarda al sociale. Lo sport coinvolge la città e coinvolge anche noi che siamo una banca del territorio. Rbr è una realtà sportiva di prestigio e un punto di riferimento della comunità. Una realtà fortemente identitaria che accompagniamo con passione", ha concluso Caldari nel riaffermare l’impegno dell’istituto al fianco della Rinascita Basket Rimini.