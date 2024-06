Rivoluzione in casa Abc Castelfiorentino. Capitan Belli saluta dopo sette stagioni

Rivoluzione in casa Abc Castelfiorentino, con il nuovo ds Daniele Lazzeretti che è chiamato a ricostruire da zero il roster gialloblù in vista di un altro campionato di Serie B Interregionale. Sono già 7 infatti, al momento, i giocatori che non prolungheranno il loro rapporto con la società castellana. Partiamo dal capitano Andrea Belli, da 7 stagioni in gialloblù di cui 4 con la fascia al braccio. "Non è mai facile dover salutare un pezzo di ciò che ha riempito la propria vita per tanti anni. Le persone da ringraziare sono un’enormità, ma in particolare i miei compagni di squadra. Resterò sempre il primo tifoso dell’Abc ed è stato un onore esserne stato il capitano". Proseguiamo con Alessandro Nepi, grande protagonisti della promozione dello scorso anno e della successiva salvezza in B Interregionale. Salutano dopo due stagioni al Pala Betti anche Leonardo Nannipieri e Illia Zaiets, mentre ben più lunga è stata la militanza a Castelfiorentino di Giuliano Delli Carri, 10 anni in due avventure diverse. Infine, nel 2024-25 non vestiranno la maglia dell’Abc neppure Alessandro Pucci e Andrea Scali.