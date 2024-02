Rlc, un ko che non fa male. I playoff sono una certezza

Play off raggiunti con tre gare di anticipo in serie B regionale femminile. La Rlc Sistemi centra l’obiettivo stagionale, pur incappando in una serata difficile, che si chiude con una brutta sconfitta sul campo della Pielle Livorno per 73-49. Dagli altri campi, infatti, arrivano le sconfitte delle inseguitrici e quindi il sesto posto con 18 punti basta e avanza alle pratesi per poter brindare all’appendice stagionale. Le laniere a Livorno sono arrivate a ranghi ridotti, prive del capitano Billi, di Ponzecchi e di Agostini. La squadra ha retto bene il primo quarto, chiuso sul 18-18. Dal secondo quarto, però, è iniziata la "serata no" della Rlc Sistemi, caratterizzata da poca energia, disattenzioni difensive e confusione in attacco. La Pielle, di contro, ha iniziato a costruirsi il vantaggio e ha allungato nei restati 30 minuti, fino al 73-49 finale, vincendo soprattutto i due tempi centrali nettamente.

A tre partite dal termine della regular season le pratesi adesso possono cercare di raggiungere la miglior posizione possibile nella griglia playoff, già a partire da questa sera, nella sfida casalinga con Nico Basket (palla a due alle Toscanini alle 21.15). Ecco il tabellino della Rlc Sistemi Prato: Sautariello 12, Mandroni 5, Pagliai 2, Trucioni 14, Garatti 6, Popolo 8, Cipolletta, Franchini 2. All. Pilli.

L. M.