Robbiano, illusione a Canegrate

Il Robbiano che non ti aspetti è andato vicino all’impresa sul campo di Canegrate, capolista imbattuto della Serie B femminile. Per vincere 59-48 la formazione varesina ha dovuto mantenere la concentrazione per quaranta minuti, soffrendo più del previsto. "Abbiamo disputato la nostra migliore partita stagionale - dice l’allenatore Marco Fumagalli - abbiamo tenuto testa contro un’avversaria di livello superiore, che a giugno ha disputato le finali per fare il salto di categoria in A2. Abbiamo lottato con grande spirito di sacrificio, risalendo dal -11 dell’intervallo fino al -4 del terzo periodo di gioco. Nell’ultimo tempino abbiamo anche eretto un muro difensivo tenendo a secco di punti una squadra che di solito ne segna 70 a partita. Abbiamo creato grossi problemi alla capolista giocando con il coltello tra i denti, sbagliando purtroppo qualche canestro facile da sotto".