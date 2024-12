Robbiano, orgoglio a canestro. "Pronte a ribaltare i pronostici. La salvezza non è un miraggio»

Conclude bene l’anno il Robbiano, che ha vinto nettamente in casa contro Bresso, 61-44. "È stata una bellissima prestazione da parte nostra – riconosce coach Marco Fumagalli –, le avversarie ci precedevano in classifica a quota 10 punti, ora li abbiamo raggiunti e siamo in un gruppone che può salire dal decimo al nono posto ed evitare i playout che condannano una squadra alla retrocessione". Le ragazze del Robbiano hanno comandato dal primo all’ultimo minuto, spinte da Alice Panighetti e Angelica Sforza.

"All’intervallo siamo riusciti ad andare sul +12, un vantaggio accumulato grazie alla prova eccellente di Julia Behring. Per lei si tratta della migliore partita stagionale, se giocherà su questi livelli per tutto il campionato sarebbe un grande colpo per noi. Contro Bresso Behring è stata immarcabile, ha giocato un incontro da migliore giocatrice in campo". Le ha dato manforte un’ottima Giulia Marra, che ha messo a segno 16 punti. Tutte le atlete bianconere scese sul parquet hanno portato il loro mattoncino che è servito alla causa per aggiudicarsi la posta in palio.

"In avvio di ripresa come spesso ci succede abbiamo avuto una pausa e le avversarie ne hanno approfittato per ridurre lo svantaggio a -6 – continua il coach –. È stato però un fuoco di paglia perché, a differenza di altre volte, non siamo andati in crisi di fronte alla momentanea sterilità offensiva. Anche nel quarto tempino siamo andati a strappi, concedendo al Bresso di catturare diversi rimbalzi offensivi e capitalizzando così con dei secondi tiri andati a buon fine. Le ragazze sono state brave a restare concentrate fino alla fine, mantenendo la lucidità necessaria per vincere la sfida".

Ma ora è tempo di guardare avanti: "Nel girone di ritorno, che inizierà sabato prossimo, affronteremo in casa il fortissimo Carugate, contro il quale partiamo sfavoriti dal pronostico, anche se potremmo stupire tutti facendo lo sgambetto ad una delle più attrezzate compagini della Serie B. Subito dopo avremo uno scontro diretto sfidando il Basket Femminile Milano, una formazione che è di pari livello nostro. Sono convinto comunque che, se giocheremo il resto del campionato con la giusta intensità e determinazione, potremmo prenderci delle belle soddisfazioni".