Roseto-Pielle 104-88, non bastano Leonzio e Campori. Troppo forte la capolista

Roseto degli Abruzzi (Teramo), 13 aprile 2025 – Una Pielle combattiva cede al PalaMaggetti di Roseto per 104-88. Troppo forte la capolista guidata da coach Franco Gramenzi per i biancoazzurri che provano a restare in partita grazie ad una buona percentuale dalla lunga distanza (16/34), ma vengono sempre respinti dagli abruzzesi, capaci di segnare in ogni modo e incontenibili quando riescono a girare bene la palla.

Nei primi tre quarti gli uomini di Turchetto danno l’impressione di poter restare in gara, ma un 8-0 in avvio di ultimo quarto indirizza la contesa e permette ad Aukstikalnis e compagni di gestire con tranquillità il finale di gara. La Pielle vince la sfida a rimbalzo (29-39), non riuscendo però ad essere incisiva nella metà campo offensiva, con soli tre rimbalzi offensivi conquistati. Per Roseto il migliore è Tiberti, che in assenza dell’altro centro Tsetserukou, domina sia contro Vedovato che contro Klyuchnyk con 23 punti, tirando 6/7 da 2 e 2/2 da tre, e 6 rimbalzi. Per i labronici il migliore è Leonzio con 18 punti, aiutato da un’altra buona prestazione di Campori (15 punti). Una sconfitta che fa malissimo in ottica playoff, dal momento che le squadre appaiate alla Pielle (Virtus Roma e Herons Montecatini) hanno entrambe vinto con un canestro sulla sirena.

Il Tabellino

Liofilchem Roseto - Toscana Legno Pielle Livorno 104-88

(26-19, 27-25, 24-23, 27-21)

Liofilchem Roseto: Edoardo Tiberti 23 (6/7, 2/2), Lukas Aukstikalnis 18 (2/5, 3/6), Alessio Donadoni 14 (3/4, 2/5), Andrea Traini 13 (1/2, 3/7), Vincenzo Guaiana 12 (3/4, 1/4), Andrea Pastore 10 (2/4, 2/3), Brian Sacchetti 7 (0/1, 1/2), Nicolo Dellosto 3 (0/2, 1/2), Giordano Durante 2 (1/5, 0/1), Dimitrije Stankovic 2 (1/1, 0/0), Alessio Zanier 0 (0/0, 0/0), Kiryl Tsetserukou 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 21 / 24 - Rimbalzi: 26 6 + 20 (Edoardo Tiberti 6) - Assist: 18 (Brian Sacchetti 5).

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 18 (1/3, 4/6), Luca Campori 15 (2/2, 3/3), Mattia Venucci 14 (1/3, 3/9), Janko Cepic 14 (5/6, 1/3), Eduards Hazners 13 (0/1, 3/7), Jacopo Lucarelli 9 (2/2, 1/3), Maurizio Del testa 3 (0/0, 1/2), Dmytro Klyuchnyk 2 (0/0, 0/0), Jacopo Vedovato 0 (0/0, 0/0), Simone Sinagra 0 (0/0, 0/1), Davide Bonacini 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavaliere 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 18 / 20 - Rimbalzi: 28 3 + 25 (Ennio Leonzio 5) - Assist: 12 (Mattia Venucci 5).