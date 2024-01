Rossini trascina la Galli. Dodicesima vittoria di fila

spezzina

65

polisportiva galli

68

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 15, Templari 10, Baldassarre 4, Favre 16, Guzzoni 0 (quintetto base); panchina: Castelli 0, Cappellotto 4, Carraro, Candelori 0, Ratti 0, Capra 8. Coach: Marco Consolìni

POLISPORTIVA GALLI: Nasraoui 14, Rossini 18, Reggiani 11, Mioni 4, De Cassan 9 (quintetto base); panchina: Streri 0, Cazzola 0, Bevilacqua 0, Lazzaro 1, Petrova 11, Amatori 0, Sposato 0, Boccola 0.

Coach: José Ignacio Fernandez Garcia.

Arbitri: Bernassola e Cassiano di Roma

I 4 periodi: 17-13/37-29/55-44 e 65-68. Spezzina: punti da 2 dal campo 27-59/19-34/8-25, da tre 3-5/ falli 19-11, liberi 3-5/; Polisportiva Galli: da 2 punti dal campo 24-63/20-45/ da tre 4-18/ liberi 16-19 e falli 11-18.

LA SPEZIA – Con un finale da cardiopalma la Polisportiva Galli del patron Salvatore Argirò ha espugnato il Pala Mariotti di La Spezia. E’ campione d’inverno: 12 vittorie consecutive, prima alle finali della Coppa Italia 2024. C’è una costante alternanza iniziale, con lieve dominio della Spezzina che chiude il primo quarto per 17-13. Il debutto della Petrova è positivo, le liguri ‘volano’ in testa con un margine netto, più 45-35. Secondo quarto il vantaggio della Spezzina è salito, e si va al riposo lungo col parziale di 37-29. Una Galli un po’ fuori tono, ne approfitta la squadra ligure, che segna a ripetizione, con la Favre, Capra e Templari e il vantaggio si attesta sul 47-40.

Nella Galli la bomber Nasraoui non ha ancora la sua smagliante condizione, ma anche le altre. Il terzo periodo termina (50-44), grazie alla buona vena della debuttante Petrova e della esperta e in bello stile Rossini. Ma non basta. Ultimo "tempino" carico di suspense.

Si parte ed il parziale è ora 55-51 e scende il vantaggio dopo 3’ a 57-55, poi 59-59 e 61-59. Tensione, nervi tesi, aumenta la voglia di vittoria nelle due squadre. I 2’ e 30’’ finali: 63-62/65-66/ 65-68. E’ festa. Vittoria, primato, campione d’inverno primo posto finale Coppa Italia per le ragazze di Garcia.

Giorgio Grassi