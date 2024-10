Rugby serie C, c’è la possibilità di lottare per la Promozione. L’ErLux riparte con tante novità. E si gioca subito il futuro

L’ErLux Rugby Forlì ha presentato la stagione a casa del suo main sponsor (da ben 18 anni a fianco del club). All’orizzonte c’è subito la doppia sfida contro Modena: domenica 13 sotto la Ghirlandina e il 20 nella nuova casa del rugby forlivese di Villa Selva. "Abbiamo tanti progetti in cantiere – spiega il presidente biancorosso, Paolo Satanassi –, sicuramente l’essere riusciti a trasferirci nel nuovo campo ci ha già regalato la prima svolta della stagione". La seconda svolta arriva grazie a una stretta di mano, quella fra Forlì e Romagna, il club cesenate che milita in serie A. "Ci daranno una mano con qualche giocatore, che selezionerà il nostro nuovo direttore sportivo, Andrea Magnani. Oltre a un nuovo ds, abbiamo anche un direttore tecnico e un team manager completamente nuovi".

Nuovo è anche l’allenatore, con coach Paolo Temeroli che sostituisce Alberto Savini. "Tra due settimane dobbiamo scendere subito in campo per due partite importantissime. Anzi, fondamentali, dato che l’esito dirà in quale girone giocheremo – spiega proprio il nuovo tecnico Temeroli –. Chi vincerà fra Forlì e Modena, infatti, sarà inserita in serie C Promozione, e giocherà per la serie B, la formazione perdente invece sarà inserita nel girone Regionale". Temeroli ha già avuto un primo assaggio della sua nuova truppa: "Il bilancio del primo mese è molto buono – continua –, adesso bisogna lavorare bene per portare a nostro favore il verdetto del campo". Anche perché, sia "con i nuovi innesti che con i rientri ‘storici’ la squadra si è rinforzata – spiega il nuovo ds Magnani –, e le sensazioni sono ottime".

"Il club avrà il compito di dimostrare a tutti che Forlì non è solo la città del basket – interviene l’assessore allo sport Kevin Bravi –, abbiamo tante altre discipline importantissime, e vogliamo essere vicini a tutti. Abbiamo rapporti con circa 200 associazioni sportive, 30 impianti e 40 palestre. Non sarà facile, ma grazie a una dirigenza volenterosa e a uno sponsor molto vicino al club, la società può portare avanti un bel progetto".

Enrico Magnani