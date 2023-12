Sabato a rimini. Da domattina la prevendita per il derby

È ai blocchi di partenza la prevendita dei biglietti per l’atteso derby di sabato sera contro Rimini (si gioca alle 20.30 al Flaminio). Prevendita che partirà nella giornata di domani e sarà attivata soltanto presso la sede della Pallacanestro 2.015 in viale Filippo Corridoni 10. Non sarà operativa la ‘solita’ prevendita online dei biglietti. I tagliandi di accesso al palasport riminese saranno disponibili dalle 8.30 di domani. La prevendita proseguirà poi fino alle 12.30 e quindi, fino ad esaurimento dei biglietti disponibili, nella giornata di venerdì sempre tra le 8.30 e le 12.30. Non si è ancora a conoscenza delle informazioni relative a prezzi e settori disponibili.