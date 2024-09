Sabato l’esordio. Il kit gara è un omaggio alla città

Nella settimana che porta all’inizio della regular season del campionato, la Pallacanestro Reggiana ha presentato i nuovi kit gara realizzati da Macron che il club indosserà sabato, a partire dalle 19,30, per l’esordio contro Trento. La grafica e i colori raccontano la storia del club che compie 50 anni e omaggiano graficamente la città che viene ‘ripresa’ e raffigurata dall’alto. Il design riprende quello delle canotte utilizzate nel 1974, l’anno di fondazione della società, quando i colori sociali erano il bianco e l’azzurro e il primo campionato fu giocato in Promozione. Nel video di presentazione diffuso dal club l’onore di svelare la maglia tocca a Piero Montecchi, il primo grande giocatore reggiano prodotto in casa che ha fatto emozionare il pubblico con i suoi assist ei canestri acrobatici, tanto da guadagnarsi poi successivamente la chiamata da parte della grande Olimpia Milano di coach Dan Peterson che si mosse in prima persona per averlo con lui.