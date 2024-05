Salvezza e mercato, Sella gioca su più fronti

Cento-Agrigento, questa sera alla Baltur Arena (ore 20.30, arbitri Luca Attard, Marzulli e Coraggio) la partita che vale una stagione: un appuntamento che la Benedetto questa volta non può fallire. Otto lunghi mesi ad inseguire un obbiettivo, sperando più volte di fare quel passo decisivo in più in verso i playoff, poi mancati nonostante le 15 vittorie nella prima fase. E allora ecco la salvezza è tornato ad essere l’unico traguardo raggiungibile, in un’annata che mai è filata liscia tra infortuni e prestazioni deludenti. Una salvezza che la Sella dovrà provare a prendersi già questa sera con una vittoria su Agrigento, ciò che aritmeticamente basterebbe per riempire uno slot nel prossimo campionato di Serie A2 a girone unico. Amarezza e anche rabbia, sui social, hanno accompagnato la Benedetto a questo settimo appuntamento della poule-salvezza, che arriva subito dopo la brutta sconfitta sul parquet di una Latina già retrocessa e tre giorni fa in campo senza mezza squadra, ma comunque vittoriosa con merito su una Cento spenta e troppo spesso arrendevole, dai cui questa sera ci si attende una risposta forte e decisa.

"Contro Latina siamo stati autori di una prova incolore e oggettivamente brutta: credo che sia doveroso ritrovare una dignità, giocando a pallacanestro –commenta Mecacci –. Sappiamo che mancano quattro giornate alla fine, quattro match point. Ma questo non significa che abbiamo quattro occasioni per chiudere la questione: già stasera ci devono essere voglia, grinta e determinazione, tre cose che sono mancate nell’ultima partita. In questo momento è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti".

Siciliani in precaria posizione di classifica, quarti a -6 dalla coppia Nardò-Chiusi (con una sconfitta questa sera, sarebbero matematicamente in B), ma in ripresa sia a livello di risultati, che di prestazioni. "Assieme a Chiusi hanno il record migliore di questa fase-salvezza. Hanno fatto due colpi grossi in trasferta e arrivano da tre vittorie consecutive, vincendo l’ultima in maniera netta contro Nardò. Rispetto alla scorsa partita recupereranno Fabi, che permetterà loro di allungare le rotazioni tra le ali. Mi aspetto comunque un’avversaria agguerrita per compiere un miracolo ancora matematicamente possibile". Sul fronte mercato poi, da registrare diverse voci che riguardano il ds Iozzelli, ancora sotto contratto eppure sondato da Scafati, e la panchina biancorossa, con Stefano Salieri possibile candidato per la prossima stagione.

Giovanni Poggi