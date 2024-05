Salvezza ormai in porto. Ora la Sella aspetta gli ex

C’è sempre una prima volta. Mai la Sella aveva lasciato quest’anno i suoi avversari sotto i 50 punti: lo ha fatto domenica con Chiusi, in quello che per tanti rappresentava uno spareggio anticipato per la salvezza. Il "passo fondamentale" per la permanenza nella categoria, richiesto alla vigilia dal presidente Fava, è stato compiuto, con la squadra di Mecacci che è tornata ad offrire una prova concreta, solidissima in difesa e ordinata in attacco, seppur senza brillare. Difesa granitica appunto, ancora meglio delle sfide contro Fortitudo (57 punti subiti) e Orzinuovi (56), numeri alla mano, le due migliori prove difensive della Benedetto fino a tre giorni fa: la risposta più attesa e il segnale che Mecacci, la dirigenza e i tifosi, cercavano dopo la prova molle della domenica precedente contro Latina. E un segnale Cento lo ha lanciato anche a tutte le avversarie del girone, staccando di dieci lunghezze la stessa Chiusi e avvicinando la "matematica", considerate le cinque vittorie di vantaggio virtuali sui toscani, terzi a quota 24 ma con ancora una gara da dover recuperare. Le buone notizie non arrivano soltanto dai risultati e dalla classifica, ma anche dal campo e dall’infermeria, con Delfino tornato a disposizione (dopo aver saltato la trasferta di Agrigento) e con un Ladurner in gran spolvero, impiegato più del solito per far rifiatare un Bruttini non al top delle condizioni.

Ma se c’è una cosa che la Sella ha imparato in queste prime settimane della poule-salvezza è che di tempo per festeggiare, o in alternativa di piangersi addosso, non ce n’è, visto che domani si torna in campo, nuovamente alla Baltur Arena, contro la Luiss Roma (ore 20.30). Gli universitari capitolini che quasi un anno fa di questi tempi conquistarono la loro prima storica promozione in A2, categoria che da qui al 9 giugno proveranno a mantenere a tutti i costi, nonostante una situazione di classifica complessa. I recenti colpi contro Agrigento e Nardò, però, tengono aperti i giochi per la formazione di Paccariè, ancora imbattuta in questa fase di campionato. Per crederci ancora la Luiss si affiderà a due ex: Marco Pasqualin, uno degli eroi della promozione dalla Serie B del 2018, e Ty Sabin, due anni fa miglior realizzatore dell’A2 con San Severo, prima della comparsata centese nei primi due mesi della stagione attuale.

Giovanni Poggi