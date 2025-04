Sampolese vince il big match contro Saturno Guastalla e si prepara ai playoff

Il big match valido per l’ultima giornata di DR2 è appannaggio della Sampolese (38), che si impone 74-69 sulla Saturno Guastalla (38) e l’aggancia in vetta, anche se la squadra di Ferrari si mantiene avanti per la differenza punti negli scontri diretti e sarà in pole position ai playoff. Nel match disputato in val d’Enza il protagonista è il padrone di casa Andrea Bigliardi (foto) con 21 punti, seguito da Fontanesi (15) e Simonazzi (13); dall’altra parte non bastano i 19 di Colla.

Completano il podio del girone B le Gazze Canossa (30), sconfitte 61-59 a Bibbiano (14); anche in questo caso arriva l’aggancio ad opera dell’Icare Cavriago (30), che festeggia 66-65 a Luzzara (22), ma il 2-0 negli scontri diretti è a favore degli uomini di Bellezza.

La quinta piazza è della Heron Bagnolo (24), che domina il match con la Go Basket (16) grazie ai 21 di Beltrami e prevale negli scontri diretti su Sant’Ilario (24), nonostante il 77-56 di quest’ultima su Castelnovo Monti (6), ultima.

Ininfluente lo stop interno di Campagnola (18) col Nubilaria (10), che passa 73-62 sul campo avversario e si prepara al meglio ai playout: i padroni di casa erano già certi dell’ottava piazza, l’ultima per la post season. Nel girone C il derby è della Berrutiplastics Torre (26), quinta, grazie all’82-69 al fanalino Gelso (8); il 73-71 subito a Carpi dal Nazareno (14) non scalfisce la sesta piazza di Castellarano (20), mentre Scandiano (14) cade 73-47 per mano dell’Antal Pallavicini (34).