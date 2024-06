San Giobbe batte Cento e ottiene 2 punti pesanti. Mercoledì la gara decisiva contro Nardò

CHIUSI

103

CENTO

62

(27-16; 61-27; 89-38)

CHIUSI: Tilghman 10, Lorenzoni ne, Zani, Visintin 7, Chapelli 4, Dellosto 15, Stefanini 17, Bozzetto 8, Gaddefors 10, Jerkovic 9, Raffaelli 15, Possamai 8. Allenatore Bassi

CENTO: Mussini 16, Bruttini ne, Palumbo ne, Toscano 17, Musso 6, Moreno 3, Magni, Pavani 3, Bucciol 8, Archie ne, Ladurner 9. Allenatore Mecacci.

CHIUSI – La San Giobbe si riscatta dopo il ko contro Latina e vince dominando largamente Cento, già salva da mercoledì dopo il successo su Agrigento. Per la formazione di Bassi due punti pesanti che tengono accese le speranze in vista della partita decisiva di mercoledì a Nardò. Ottimo avvio: 7-3 con Bozzetto (3’), imitato poco dopo da Stefanini per un immediato +6 biancorosso. Cento tenta di rientrare a contatto ma la squadra di Bassi tenta il primo allungo, 12-4 con Stefanini. Mussini accorcia con una bomba ma la San Giobbe con Stefanini tocca la doppia cifra di vantaggio a metà del primo parziale, 17-7. Margine che si amplia poco dopo, complice una palla persa emiliana: Tilghman serve ancora Stefanini che è letale da 3, +13 Chiusi. Jerkovic firma un surreale 25-7 all’8’. Cento sbanda ma rialza la testa con Toscano e Mussini. Il primo quarto si chiude sul +11 per i padroni di casa. Al rientro segna ancora Jerkovic ma Ladurner replica, 29-20. La tripla del nuovo -9 di Musso induce Bassi a chiamare il primo time out del secondo quarto. San Giobbe con Possamai e Visintin torna in controllo, 38-23 (14’). Raffaelli, dopo un bel rimbalzo di Possamai fa +18 emulato poco dopo la Stefanini, 44-23 San Giobbe. L’energia e la voglia di prendersi due punti spingono i padroni di casa ad azzannare la gara, 49-25 con Bozzetto. In poche azioni il margine diventa enorme: 57-25 con Gaddefors. Mecacci ricorre alla panchina ma a metà gara sono sotto di 34 punti grazie al parziale di 34-11 del secondi dieci minuti. Archiviato con 20 minuti di anticipo il successo Chiusi gioca sul velluto anche nel terzo quarto, scappando sul 68-29 grazie a Tilghman. Il quarto conclusivo è un allenamento in vista della sfida da dentro o fuori nel Salento per Chiusi. Finisce 103-62.

Guido De Leo