San Giobbe Chiusi ancora contro la Luiss Roma. Coach Bassi: "Attenzione e concentrazione"

San Giobbe Chiusi di nuovo contro la Luiss Roma per la sesta giornata della fase salvezza. Stavolta si replica al Palazzetto dello Sport della capitale per una sfida, come tutte le precedenti e quelle che verranno, da vincere a tutti i costi. La rincorsa su Nardò passa dai due punti da provare a conquistare contro una formazione già battuta due volte in questa stagione: "Sicuramente anche se sarà un partita diversa. La Luiss vorrà imporre ritmo ed energia in casa. Attenzione e concentrazione, come mercoledì – ha detto coach Bassi alla vigilia – . Dobbiamo aspettarci grande agonismo e grande fisicità, specialmente all’inizio. Dovremo essere bravi a stare calmi e ad avere un approccio deciso, rimanendo composti quando proveranno a creare parziali. Non dobbiamo farli accendere perché spesso diventano micidiali". Le forze fisiche si stanno esaurendo, ma ci sono ancora cinque scogli da superare: "Viste le partite ravvicinate chiaramente ci sono acciacchi e stanchezza – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls –. L’idea di mercoledì era di ruotare il più possibile per cercare di avere da un lato di avere sempre energie in campo e dall’altro di gestire i minuti. Siamo stanchi ma lo sono anche le altre". La lotta salvezza, dando per scontata quella di Cento, prima con 36 punti, e per praticamente impossibile quella di Agrigento e Luiss Roma, che sono a quota 22, quindi a otto lunghezze dal secondo posto (oltre a Latina già matematicamente retrocessa) sembra rivolta solo Bulls (28) e Nardò (30): "C’è grande rammarico per la sconfitta con Agrigento – ha argomentato Bassi in sede di presentazione della partita –, ma se guardiamo nel complesso abbiamo fatto il nostro lavoro, ovvero abbiamo recuperato due punti su Nardò vincendo lo scontro diretto. Bilancio ottimo che poteva essere strepitoso, ma va bene così. Continuiamo a lavorare. Siamo in corsa, è dura, ma siamo in una buona posizione". Dopo la grande partita di mercoledì sera l’osservato speciale della serata potrebbe essere Luca Possamai: "Penso di sì perché anche nella partita della regular season aveva fatto molto bene – ha detto il coach parlando del suo centro, autore di 22 punti con 9 rimbalzi –. Uno degli aggiustamenti che potrebbero fare è su Luca. Ci ha dato veramente un grande contributo mercoledì sera". Non è stato comunicato il nome dello straniero prescelto per entrare a referto, ma da quando è rientrato dall’infortunio Bassi ha sempre optato per Gaddefors. Palla a due alle 18, arbitrano Caforio, Bertuccioli e Cappello. Alla stessa ora si gioca anche Agrigento – Nardò, sfida il cui risultato interessa direttamente i Bulls, e Latina – Cento.