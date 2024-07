San Giobbe Chiusi lavora per costruire il roster. Raffaelli è un punto fermo, l’incognita Bozzetto

San Giobbe Chiusi alle prese con la ricostruzione della squadra per il prossimo campionato di serie B. L’idea era mantenere un minimo di ossatura della passata stagione, almeno tre/quattro giocatori, attorno a cui allestire un gruppo competitivo, corroborandolo con elementi esperti della categoria e giovani, alcuni dei quali ammirati nelle finali nazionali Under 19 disputate proprio in terra lacustre. Tra i giocatori che potrebbero rimanere c’è Lorenzo Raffaelli (foto), bandiera della squadra a dispetto della giovane età. È a Chiusi dal 2020, nel febbraio scorso ha tagliato il traguardo dei mille punti realizzati in biancorosso ed è stato uno dei trascinatori nei tanti momenti belli vissuti dai Bulls prima dell’ultima stagione. Sarebbe il tassello ideale per fare da trait d’union fra vecchio e nuovo corso. Chi invece non rimarrà è Mihailo Jerkovic, approdato a Vigevano. L’ala serba ha accettato la corte del club lombardo dove potrebbe accasarsi anche Gabriele Stefanini, la cui permanenza a Chiusi è da escludere. La guardia, protagonista di alcune partite eccezionali, ha mercato nella categoria superiore e non dovrebbe avere grandi difficoltà a trovare una sistemazione in A2. Stesso discors per Possamai, che come backup dei lunghi può godere dell’interesse di squadre che lottano per salire al piano superiore. È il caso di Cantù, che dopo aver perso la finale playoff con Trieste, vuole implementare il reparto sotto canestro e ha messo gli occhi sul giovane della Reyer, reduce da tre stagioni consecutive a Chiusi. Futuro incerto anche per capitan Bozzetto, su cui si registra l’interesse di Ferrara, che però sembra avere poche chance di ripescaggio in B1 e quindi costringerebbe l’esperto centro friulano a scendere di due categorie rispetto alla A2. Sul fronte tecnico si attende l’ufficializzazione della promozione di Nicolas Zanco da viceallenatore a capoallenatore, dopo la separazione ‘consensuale’ con coach Bassi, approdato a Tortona nelle vesti di secondo assistente di De Raffaele. Accanto a Zanco tornerà operativo Davide Semplici come primo assistente, mentre resta in bilico il ruolo di secondo assistente.

Stefano Salvadori