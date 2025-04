San Giobbe Chiusi ospita San Severo: sfida cruciale per i play-in

Impegno casalingo per la San Giobbe Chiusi. I Bulls attendono la visita di San Severo per provare a consolidare l’ottava posizione in classifica, utile per avere il vantaggio del fattore campo nel play-in. "Arriviamo dopo due ottime prove difensive – ha detto coach Zanco (nella foto) nella conferenza stampa prepartita –. E dobbiamo continuare su questa strada per ritrovare quell’identità che avevamo un po’ smarrito nel momento di calo fisico e mentale vicino alla pausa della Coppa Italia. Adesso abbiamo altre tre occasioni per lavorare su questi aspetti e continuare a migliorare in vista dei play-in. Poi vedremo se saremo ottavi, noni o decimi. Però sappiamo che una o due partite di post season le giocheremo. Quindi vogliamo migliorare ogni giorno per arrivare più pronti possibile a quel momento".

San Severo è reduce dal colpaccio con Roseto: "Penso che con un’eventuale vittoria qui sarebbero sostanzialmente salvi, visto anche le sfide delle avversarie – ha sottolineato l’allenatore dei Bulls riferendosi agli avversari –. È una squadra che sta facendo molto bene, che ha lavorato tanto se pensiamo alla partita dell’andata e che, negli ultimi due mesi, ha perso molte partite ma quasi tutte in volata, quasi tutte sul finale. Magari gli è mancata un pizzico di esperienza o un pizzico di fortuna. Ma probabilmente parliamo della squadra più atletica di questo campionato, che mette tantissima aggressività e pressione a livello difensivo, che se si accende riesce a trovare energia e può veramente fare la voce grossa contro chiunque. L’hanno dimostrato la settimana scorsa contro Roseto, quindi non dobbiamo abbassare la guardia, anzi occorrerà fare una partita matura e concentrata dal primo minuto perché San Severo verrà qui sapendo già il risultato di Piombino".

Come arrivano i Bulls: "La settimana è stata buona, con qualità di allenamenti e attenzione. Abbiamo gestito qualche giocatore un po’ più acciaccato che doveva rientrare dagli infortuni, ma la squadra c’è. Normale in questa fase della stagione avere qualche acciacco e qualche fastidio, però, come vale per noi vale per gli altri, quindi l’importante è riuscire a continuare ad avere qualità di lavoro e soprattutto attenzione sui particolari per riuscire a preparare le partite nel miglior modo possibile".