San Giobbe Chiusi sfida Latina: coach Zanco punta sulla solidità difensiva

Dopo la doppia trasferta in Puglia e a Roma, la San Giobbe Chiusi torna sul parquet di casa per affrontare Latina. Coach Zanco ha dichiarato nella conferenza di presentazione del match: "Dobbiamo ripartire dal quarto periodo della sfida di Roma e dalla solidità difensiva che stiamo cercando giorno dopo giorno e che stiamo trovando durante le partite."

A Roma, purtroppo, la squadra di casa ha dominato la partita a rimbalzo e dentro l’area, dove abbiamo sofferto di più. Tuttavia, siamo stati attenti e maturi sulle nostre regole e su quello che stiamo provando a sistemare. Dobbiamo ripartire da questo cercando di innalzare il livello, contro un avversario come Latina che arriverà con il coltello tra i denti dopo aver avuto una grandissima occasione per ottenere la vittoria contro Sant’Antimo.

I Bulls sono in buone condizioni: "La settimana è stata buona dal punto di vista del lavoro," ha spiegato Zanco. "Con lo staff abbiamo deciso di impostarla sullo scarico per quanto riguarda la quantità, cercando di puntare sulla qualità degli allenamenti riducendo i carichi a livello di tempo. I ragazzi sono concentrati, stiamo lavorando bene e cercando di rodare ancora di più i meccanismi sia offensivi che difensivi oltre a completare l’inserimento di Fall nel nostro sistema."

Le chiavi del match: "Non commettere errori mentali, quelli che portano a sbagliare dal punto di vista tecnico su dettagli preparati per la partita. In più sarà importante avere fame, la voglia di buttarsi su ogni pallone e di non concedere secondi tiri. Credo che saranno, da qui alle feste di Natale, partite punto a punto; ogni dettaglio può fare la differenza e chi farà meno errori in queste partite avrà più possibilità di ottenere la vittoria finale."

Palla a due alle 18, arbitrano Foschini e Forni.