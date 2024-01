San Giobbe Chiusi vince a Piacenza con un finale emozionante

ASSI. PIACENZA

64

SAN GIOBBE CHIUSI

73

PIACENZA: Miller 2, Gallo, Joksimovic, D’Almeida 4, Veronesi 16, Querci, Skeens 14, Bonacini 12, Serpilli 8, Gherardini, Sabatini 6, Filoni 2. Allenatore Salieri.

SAN GIOBBE CHIUSI: Tilghman 16, Dellosto 6, Visintin 8, Chapelli, Stefanini 5, Bozzetto, Gaddefors 14, Jerkovic 9, Raffaelli 5, Possamai 10. Allenatore Bassi.

Arbitri: De Biase, Barbiero, Picchi.

Parziali: 27-19, 37-42, 48-57.

PIACENZA – Arriva la prima vittoria esterna di questo campionato per la San Giobbe Chiusi. I Bulls passano a Piacenza ispirati da un ottimo Tilghman (16 punti e 11 rimbalzi) e da due canestri decisivi di Dellosto nella fase finale. Chiave della partita il secondo periodo, quando Bozzetto e compagni ribaltano completamente l’inerzia della gara, ponendo le premesse per poi vincerla. È una Chiusi in evidente crescita, quella che si impone al PalaBanca: ottimo impatto di Gaddefors, che sciorina 14 punti aggiungendo 9 rimbalzi, dando molta più sostanza alla squadra, soprattutto nel primo periodo. Dopo il super secondo periodo, Chiusi tiene bene il tentativo di rimonta dei padroni di casa nel terzo. Due liberi di Tilghman valgono il +9, poi lo stesso playmaker americano appoggia al tabellone il cesto del +10 (57-47). Cinque punti di Bonacini per il 5-0 a favore dei padroni di casa in apertura di quarto periodo. Poi tanti errori di qua e di là, nessuna squadra sembra voler prendere le redini del match. Un’interruzione del match di diversi minuti per problemi al cronometro non raffredda la mano di Tilghman dalla lunetta (60-55 Bulls). Serpilli e Bonacini a segno per il pareggio a quota 60. Jerkovic per il +2, poi Filoni buca la difesa e schiaccia il 64-63 piacentino. Dellosto controsorpassa, poi è il festival delle palle perse, segno della tensione alta per entrambe le squadre. Ancora Dellosto a segno, è il canestro del +3, cui non replica Sabatini dalla lunga distanza. Dalla lunetta Chiusi spegne le speranze piacentine.