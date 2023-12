San Giobbe, il momento della riflessione. Dopo la batosta con Udine rischia coach Bassi

Sono ore di profonda riflessione in casa San Giobbe. Il -36 sofferto contro Udine, dodicesimo ko in quattordici partite di campionato, ha fatto scattare tutti gli allarmi possibili. La panchina di coach Bassi traballa, la società sta valutando se continuare con il tecnico oppure avvicendarlo. Sin dal dopo gara con Udine i vertici dirigenziali si sono confrontati per capire quale possa essere un modo per ovviare ad una situazione di classifica sempre più complicata, con i Bulls ancorati all’ultimo posto a quota quattro seppur non distanti da Orzinuovi (che è a sei) e dal duo Cividale – Rimini (entrambe a otto) e con una partita in meno, anche se è lecito dubitare che il recupero a Trieste possa portare in dote una vittoria, se lo stato di forma, fisico ma anche tecnico, è quello fatto vedere nei quaranta minuti contro Udine o in quelli precedenti contro Cividale del Friuli. Due partite in cui lo spirito Bulls, apprezzato costantemente negli anni scorsi, è sembrato del tutto assente. L’impressione è che serva una scossa immediata, al netto dei tanti problemi di infortuni che hanno sicuramente condizionato il rendimento generale.