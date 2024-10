San Giobbe in campo con Gema Montecatini. Coach Zanco: "Dobbiamo essere concentrati"

San Giobbe Chiusi di nuovo in campo tre giorni dopo la bella vittoria su Jesi. È in programma la seconda giornata, uno dei tanti turni infrasettimanali del campionato iniziato domenica scorsa. I Bulls rendono visita alla Gema Montecatini. Negli occhi degli appassionati biancorossi c’è ancora la tripla di Raffaelli che ha ribaltato un match, il cui esito sembrava a favore degli ospiti, ma ci sono anche le ottime prestazioni di capitan Renzi e dell’argentino Rasio (foto), arrivato in città neanche 48o ore prima del match e subito pronto per un contributo importante. "Giochiamo un campionato che ci dà poco tempo per respirare e festeggiare – ha detto coach Nicolas Zanco –. Abbiamo ottenuto una vittoria molto importante domenica con Jesi, ci deve dare energia ed entusiasmo. Adesso ci aspettano due trasferte molto difficili, a partire da quella con Montecatini, squadra costruita per stare tra le prime della classe. Squadra forte, esperta, che mette in campo tanta fisicità. Dovremo farci trovare pronti e reggere l’impatto dal primo minuto". Anche Gema Montecatini arriva da una vittoria: "Hanno un roster lungo e fisico – ha affermato Zanco –. Hanno fatto il precampionato senza Toscano, che però ha esordito domenica scorsa a San Severo. Lo conosciamo bene, ha una carriera in A2 di altissimo livello alle spalle e può essere un fattore, specialmente in difesa. Hanno poi bocche da fuoco temibili; dovremo essere bravi a imporre il nostro ritmo, accettare di avere di fronte una squadra che chiude molto l’area e quindi cercare di passarci la palla, aprire il campo e sfruttare tutte le occasioni che una difesa così pesante e così organizzata può lasciare". Bulls in palla: "Stiamo bene. Dovremo gestire le energie durante i turni infrasettimanali con grande concentrazione perché non c’è il tempo a disposizione per preparare troppo situazioni sugli avversari. Rischiamo solo di creare confusione. Stiamo ancora cercando la nostra identità, dobbiamo diventare bravi su quello che stiamo provando". Palla a due alle 21 al PalaCarrara di Pistoia, arbitrano Calella e Forconi.