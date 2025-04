San Giobbe sfida Fabriano: scontro decisivo per il fattore campo nei play-in

Penultima giornata di regular season per la San Giobbe, impegnata sul campo di Fabriano, squadra che in classifica dista due sole lunghezze di ritardo. È una sorta di play-in anticipato, perché ci sono alte probabilità che le due squadre si affrontino di nuovo fra qualche settimana. E dal risultato odierno potrebbe dipendere il fattore campo di quella sfida.

"Può essere anche che ci rincontreremo con Fabriano – ha infatti sottolineato Zanco (nella foto) nella conferenza stampa prepartita –. Parliamo di una squadra che abbiamo affrontato già due volte in precampionato e chiaramente nella gara d’andata. Una squadra che è cambiata, che ha fatto a meno di Raucci per prendere Hadzic e per inserire Scanzi. E poi all’andata non giocò Centanni. Insomma, sono diversi rispetto alla formazione che abbiamo incontrato a fine dicembre (quando i Bulls vinsero 77-66, ndr). Sono una delle migliori quattro per percentuale di vittorie casalinghe, quindi giocheremo in un campo difficile e ostico. Dovremo andare lì a fare una partita vera, una partita da uomini, una partita da playoff. Una partita in cui mettere in campo voglia, aggressività e anche quella consapevolezza e quella maturità che dopo otto mesi di lavoro una squadra deve avere. Abbiamo un’occasione per qualificarci a dei playoff che fino a tre mesi fa sembravano un sogno".

Come arriva la San Giobbe all’appuntamento odierno: "Quando si arriva alla trentasettesima giornata è normale che un po’ di acciacchi ci siano. Purtroppo bisogna conviverci e non cercare alibi. Quindi io penso che adesso sia più una questione mentale che fisica e tecnica. Bisogna veramente gettare il cuore oltre l’ostacolo, pensare solo a dare tutto quello che si ha per portare a casa i risultati. La classifica parla chiaro, le opportunità sono alla nostra portata ed è ancora tutto nelle nostre mani per arrivare all’ottavo posto che ci garantirebbe la miglior posizione possibile ai play-in".

Palla a due alle 20,30 al PalaChemiba, arbitrano Calella e Alessi.