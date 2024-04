San Giorgio ’79 in finale, si lotta per l’argento

Domani a Torino si aggiudica lo scudetto della ginnastica ritmica e tra le migliori sei squadre italiane in lizza per conquistarlo c’è la San Giorgio ’79. Anche se, a onor del vero, a meno di clamorosi imprevisti, al Pala Gianni Asti si gareggia per il secondo posto. Troppo forte la Ginnastica Fabriano per farsi sfuggire l’ottavo titolo italiano e non è un semplice pronostico ma un dato di fatto visto che le abruzzesi, con le campionesse Raffaele e Baldassarri tra le proprie fila, hanno vinto tutte e tre le tappe di avvicinamento alla Final Six organizzata dalla Eurogymnica Torino. E le desiane? Sono molto cresciute nel corso di questa A1 e l’obiettivo, non semplice, è quello di accedere alla finale a tre. Per farlo dovranno battere le toscane di Motto Viareggio che è il duello del gruppo C. Gli altri accoppiamenti sorteggiati sono Fabriano-Chieti e Udinese-Forza e Coraggio Milano. Il programma prevede alle 14.15 il primo turno poi alle 16.45 l’atto finale. La domenica sarà impreziosita dalle esibizioni della Squadra Nazionale guidata da Emanuela Maccarani.

Le Farfalle azzurre si sposteranno da Desio al Piemonte e incanteranno il pubblico con i due nuovi esercizi che porteranno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Diretta streaming sulla nuova OTT SportFace Tv.

Ro.San.